https://1prime.ru/20260409/kamchatka-869020697.html
На Камчатке гендиректора коммерческой организации осудили за хищение
2026-04-09T03:21+0300
экономика
финансы
россия
камчатка
камчатский край
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869020697.jpg?1775694099
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Суд признал 41-летнего генерального директора коммерческой организации на Камчатке виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере — более 27 миллионов рублей — при реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
камчатка
камчатский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Суд признал 41-летнего генерального директора коммерческой организации на Камчатке виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере — более 27 миллионов рублей — при реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
