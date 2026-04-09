На Камчатке гендиректора коммерческой организации осудили за хищение - 09.04.2026, ПРАЙМ
На Камчатке гендиректора коммерческой организации осудили за хищение
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Суд признал 41-летнего генерального директора коммерческой организации на Камчатке виновным в хищении бюджетных средств в... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T03:21+0300
экономика
финансы
россия
камчатка
камчатский край
ск рф
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Суд признал 41-летнего генерального директора коммерческой организации на Камчатке виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере — более 27 миллионов рублей — при реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю. "Генеральный директор коммерческой организации на Камчатке признан виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере", — говорится в пресс-релизе ведомства. Как установили следствие и суд, осужденный выполнял работы по муниципальному контракту в рамках нацпроекта. Он намеренно нарушил условия контракта: вместо утвержденных проектом дорогих элементов благоустройства сквера на улице Войцешека установил более дешевую уличную мебель и фонтанную композицию из 16 камней. Эти аналоги значительно уступали согласованным по стоимости и качеству, отмечается в пресс-релизе. После того как заказчик полностью оплатил работы, мужчина не вернул разницу в цене и не сообщил об удешевлении, тем самым введя заказчика в заблуждение. "Сумма ущерба превысила 27 миллионов рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению", - сообщили в СУСК. Уголовное дело расследовалось при оперативной поддержке УФСБ России по Камчатскому краю. Осужденный сотрудничал со следствием и полностью возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с заключением государственных и муниципальных контрактов, на срок два года.
03:21 09.04.2026
 
На Камчатке гендиректора коммерческой организации осудили за хищение

На Камчатке гендиректора коммерческой организации осудили за хищение 27 миллионов рублей

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Суд признал 41-летнего генерального директора коммерческой организации на Камчатке виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере — более 27 миллионов рублей — при реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
"Генеральный директор коммерческой организации на Камчатке признан виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Как установили следствие и суд, осужденный выполнял работы по муниципальному контракту в рамках нацпроекта. Он намеренно нарушил условия контракта: вместо утвержденных проектом дорогих элементов благоустройства сквера на улице Войцешека установил более дешевую уличную мебель и фонтанную композицию из 16 камней. Эти аналоги значительно уступали согласованным по стоимости и качеству, отмечается в пресс-релизе.
После того как заказчик полностью оплатил работы, мужчина не вернул разницу в цене и не сообщил об удешевлении, тем самым введя заказчика в заблуждение.
"Сумма ущерба превысила 27 миллионов рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению", - сообщили в СУСК.
Уголовное дело расследовалось при оперативной поддержке УФСБ России по Камчатскому краю.
Осужденный сотрудничал со следствием и полностью возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с заключением государственных и муниципальных контрактов, на срок два года.
 
