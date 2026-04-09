На Камчатке закрыли участок автодороги из-за размыва грунта

На Камчатке закрыли участок автодороги из-за размыва грунта - 09.04.2026, ПРАЙМ

На Камчатке закрыли участок автодороги из-за размыва грунта

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр – РИА Новости. Движение на участке автодороги в Усть-Большерецком округе Камчатки закрыто с четверга, сообщили в ГУ МЧС России по...

2026-04-09T07:05+0300

2026-04-09T07:05+0300

2026-04-09T07:05+0300

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр – РИА Новости. Движение на участке автодороги в Усть-Большерецком округе Камчатки закрыто с четверга, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. "Ограничение движения введено для всех видов транспорта, кроме автомобилей дорожных и экстренных служб, а также машин с продуктами, лекарствами и ГСМ (горюче-смазочными материалами - ред.), в связи с размывом земляного полотна из-за перелива морской воды через песчаную косу", - проинформировало ведомство в Мах. Протяженность закрытого участка — 20 километров, с 109-го по 129-й километр трассы, которая соединяет Начикинский совхоз, село Усть-Большерецк, поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхоз имени Октябрьской революции. Спасатели настоятельно рекомендуют автовладельцам воздержаться от поездок по данному маршруту. Информация об открытии дороги будет дана дополнительно.

камчатка

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, камчатка, камчатский край, мчс