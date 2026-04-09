На Камчатке закрыли участок автодороги из-за размыва грунта - 09.04.2026, ПРАЙМ
На Камчатке закрыли участок автодороги из-за размыва грунта
На Камчатке закрыли участок автодороги из-за размыва грунта
2026-04-09T07:05+0300
бизнес
россия
экономика
камчатка
камчатский край
мчс
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр – РИА Новости. Движение на участке автодороги в Усть-Большерецком округе Камчатки закрыто с четверга, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. "Ограничение движения введено для всех видов транспорта, кроме автомобилей дорожных и экстренных служб, а также машин с продуктами, лекарствами и ГСМ (горюче-смазочными материалами - ред.), в связи с размывом земляного полотна из-за перелива морской воды через песчаную косу", - проинформировало ведомство в Мах. Протяженность закрытого участка — 20 километров, с 109-го по 129-й километр трассы, которая соединяет Начикинский совхоз, село Усть-Большерецк, поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхоз имени Октябрьской революции. Спасатели настоятельно рекомендуют автовладельцам воздержаться от поездок по данному маршруту. Информация об открытии дороги будет дана дополнительно.
07:05 09.04.2026
 
На Камчатке закрыли участок автодороги из-за размыва грунта

Движение на участке автодороги в Усть-Большерецком округе Камчатки закрыто с четверга

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр – РИА Новости. Движение на участке автодороги в Усть-Большерецком округе Камчатки закрыто с четверга, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Ограничение движения введено для всех видов транспорта, кроме автомобилей дорожных и экстренных служб, а также машин с продуктами, лекарствами и ГСМ (горюче-смазочными материалами - ред.), в связи с размывом земляного полотна из-за перелива морской воды через песчаную косу", - проинформировало ведомство в Мах.
Протяженность закрытого участка — 20 километров, с 109-го по 129-й километр трассы, которая соединяет Начикинский совхоз, село Усть-Большерецк, поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхоз имени Октябрьской революции.
Спасатели настоятельно рекомендуют автовладельцам воздержаться от поездок по данному маршруту. Информация об открытии дороги будет дана дополнительно.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
