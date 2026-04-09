На Камчатке закрыли участок автодороги из-за размыва грунта
2026-04-09T07:05+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр – РИА Новости. Движение на участке автодороги в Усть-Большерецком округе Камчатки закрыто с четверга, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Ограничение движения введено для всех видов транспорта, кроме автомобилей дорожных и экстренных служб, а также машин с продуктами, лекарствами и ГСМ (горюче-смазочными материалами - ред.), в связи с размывом земляного полотна из-за перелива морской воды через песчаную косу", - проинформировало ведомство в Мах.
Протяженность закрытого участка — 20 километров, с 109-го по 129-й километр трассы, которая соединяет Начикинский совхоз, село Усть-Большерецк, поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхоз имени Октябрьской революции.
Спасатели настоятельно рекомендуют автовладельцам воздержаться от поездок по данному маршруту. Информация об открытии дороги будет дана дополнительно.
