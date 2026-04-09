Россиянам рассказали о рационе космонавтов - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/kosmonavty-869021618.html
Россиянам рассказали о рационе космонавтов
Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям, суточная норма не должна превышать 3000 калорий, заявил РИА Новости начальник... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T04:37+0300
2026-04-09T05:07+0300
здоровье
технологии
общество
рф
владимир путин
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869021618.jpg?1775700468
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
04:37 09.04.2026 (обновлено: 05:07 09.04.2026)
 
Россиянам рассказали о рационе космонавтов

Повар Ведерников: суточная норма еды для космонавтов не должна превышать 3000 калорий

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям, суточная норма не должна превышать 3000 калорий, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
"Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям. Суточная норма, к слову, не должна превышать 3000 калорий", - сказал повар.
По его словам, космонавтам не возбраняется перекусывать между завтраками, обедами и ужинами, однако это случается редко по причине того, что космическая еда сбалансирована, а лишние калории не останутся незамеченными.
"Так что перехватил что-то в течение дня, съел два вторых, выпил три сока, или что-то решил поменять в меню – расплачиваться придется дополнительными минутами на беговой дорожке", - добавил собеседник агентства.
"Они ведь каждый день должны взвешиваться. Все просто, набрал лишний вес – в скафандр не влезешь. Словом, закон один: с каким весом улетел в космос, с таким обязан возвратиться!" - подчеркнул Ведерников.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее ежегодном проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнер Недели космоса-2026.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала