Россиянам рассказали о рационе космонавтов

Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям, суточная норма не должна превышать 3000 калорий

2026-04-09T04:37+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям, суточная норма не должна превышать 3000 калорий, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников. "Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям. Суточная норма, к слову, не должна превышать 3000 калорий", - сказал повар. По его словам, космонавтам не возбраняется перекусывать между завтраками, обедами и ужинами, однако это случается редко по причине того, что космическая еда сбалансирована, а лишние калории не останутся незамеченными. "Так что перехватил что-то в течение дня, съел два вторых, выпил три сока, или что-то решил поменять в меню – расплачиваться придется дополнительными минутами на беговой дорожке", - добавил собеседник агентства. "Они ведь каждый день должны взвешиваться. Все просто, набрал лишний вес – в скафандр не влезешь. Словом, закон один: с каким весом улетел в космос, с таким обязан возвратиться!" - подчеркнул Ведерников. Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее ежегодном проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос". РИА Новости - информационный партнер Недели космоса-2026.

