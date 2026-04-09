Космос не должен стать местом конфронтации России и США - посол РФ
Космос не должен стать местом конфронтации России и США, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. | 09.04.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Космос не должен стать местом конфронтации России и США, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Важно, чтобы космос оставался площадкой для сотрудничества, а не конфронтации и соперничества. В активе у нас - проект "Союз-Аполлон", который я хорошо помню, особенно как со своими сверстниками наблюдал стыковку в прямом эфире советского и американского кораблей. И программа МКС, недавно продленная", - сказал Дарчиев на кинопоказе в посольстве в связи с Неделей космоса.
Дарчиев призвал использовать имеющиеся наработки для совместного освоения космоса.
"Задел создан солидный, и надо сделать максимум, чтобы продолжить космическое взаимодействие России и США с другими странами, осваивающими космос, на благо народов наших стран и всего мира", - сказал высокопоставленный дипломат.
Как заявил посол, первый полет человека в космос привел к небывалому подъему воодушевления и гордости среди советских людей. Дарчиев отметил, что в честь Недели космоса, которую в России проводят в связи с полетом Юрия Гагарина, в посольстве покажут два документальных фильма - "Космическая история России" и "Мир, в котором мы живем".
"Хотел бы особо отметить, что сейчас еще продолжается значимая американская миссия "Артемида-2", призванная заложить основу для повторной высадки человека на Луне. Параллельно было объявлено о планах "Роскосмоса" создать отечественную окололунную станцию к 2030 году как базу для освоения спутника Земли", - добавил Дарчиев.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
