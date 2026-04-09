https://1prime.ru/20260409/kosmos-869019588.html

Космос не должен стать местом конфронтации России и США - посол РФ

Космос не должен стать местом конфронтации России и США - посол РФ - 09.04.2026, ПРАЙМ

Космос не должен стать местом конфронтации России и США - посол РФ

Космос не должен стать местом конфронтации России и США, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T01:56+0300

2026-04-09T01:56+0300

2026-04-09T01:56+0300

россия

общество

экономика

сша

рф

вашингтон

владимир путин

мкс

роскосмос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869019588.jpg?1775689015

ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Космос не должен стать местом конфронтации России и США, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Важно, чтобы космос оставался площадкой для сотрудничества, а не конфронтации и соперничества. В активе у нас - проект "Союз-Аполлон", который я хорошо помню, особенно как со своими сверстниками наблюдал стыковку в прямом эфире советского и американского кораблей. И программа МКС, недавно продленная", - сказал Дарчиев на кинопоказе в посольстве в связи с Неделей космоса. Дарчиев призвал использовать имеющиеся наработки для совместного освоения космоса. "Задел создан солидный, и надо сделать максимум, чтобы продолжить космическое взаимодействие России и США с другими странами, осваивающими космос, на благо народов наших стран и всего мира", - сказал высокопоставленный дипломат. Как заявил посол, первый полет человека в космос привел к небывалому подъему воодушевления и гордости среди советских людей. Дарчиев отметил, что в честь Недели космоса, которую в России проводят в связи с полетом Юрия Гагарина, в посольстве покажут два документальных фильма - "Космическая история России" и "Мир, в котором мы живем". "Хотел бы особо отметить, что сейчас еще продолжается значимая американская миссия "Артемида-2", призванная заложить основу для повторной высадки человека на Луне. Параллельно было объявлено о планах "Роскосмоса" создать отечественную окололунную станцию к 2030 году как базу для освоения спутника Земли", - добавил Дарчиев. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.

сша

рф

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, рф, вашингтон, владимир путин, мкс, роскосмос