Названы самые дорогие пасхальные куличи в Москве - 09.04.2026, ПРАЙМ
Названы самые дорогие пасхальные куличи в Москве
Стоимость одних из самых дорогих пасхальных куличей в этом году в московских ресторанах и кондитерских достигает 50-100 тысяч рублей - их украшают шоколадный... | 09.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость одних из самых дорогих пасхальных куличей в этом году в московских ресторанах и кондитерских достигает 50-100 тысяч рублей - их украшают шоколадный собор Василия Блаженного, хрустальный купол, зефирные маки и золото, выяснило РИА Новости, изучив сайты ресторанов и сервисы доставки. Так, самым дорогим куличом, среди всех тех вариантов, которые изучило агентство, стал четырехкилограммовый кулич с мастичной фигуркой Собора Василия Блаженного от московской кондитерской за 100 тысяч рублей. Еще в этой же кондитерской можно заказать набор из шести пирожных в виде пасхальных яиц за 15,7 тысячи рублей. Чуть "дешевле" отметить Пасху можно в ресторане азиатской кухни: там предлагают угоститься пасхальной корзиной из бельгийского шоколада с зефирными маками и куличом внутри за 55 тысяч рублей, шоколадной матрешкой с золотым декором внутри котрой прячется кулич - за 39 тысяч, или просто куличом с маками - за 8,5 тысячи. Кроме того одно из московских заведений повторило прошлогодний хит - кулич с полупрозрачным церковным куполом и декором в виде яиц в сусальном золоте. Цена удовольствия - 50 тысяч рублей, хотя в первый день заказов его можно было приобрести за 20 тысяч. Ресторан в самом центре столицы также приготовил матрешку с куличом внутри, но в их исполнении матрешку украшает "вязаный" кокошник. Цена праздничного угощения - 33 тысячи рублей. Кулич, покрытый золотом, в ресторане русской кухни можно отведать за 30 тысяч рублей, итальянские куличи панеттоне на некоторых московских рынках продают примерно за 4-22,4 тысячи, набор из трех куличей с кокошниками из кондитерской стоит 17,7 тысяч. А ресторан восточной кухни предлагает набор из панеттоне и баночкой фисташкового крема за 18 тысяч рублей и кулич с шоколадным гранатом за 5,4 тысячи. Куличи чуть "дешевле" представлены в ресторане панкавказской кухни: за 7,5 тысячи с попкорном, вишневым компоте и пряничной лошадкой и за 6,5 тысячи рублей - с пряностями, цукатами и кружевом. Также за 7,5 тысячи рублей можно заказать кулич с фигурками зайчиков, но есть варианты подешевле с более простым декором. Кроме того, в других заведениях за 5,9 тысячи рублей можно угоститься куличом на закваске с кружевом, за 5,7 тысячи - куличом с заварным кремом и гжельской росписью. Однако встретить сверхдорогие пасхальные десерты можно не только в Москве. Например, в краснодарской кондитерской доступно к заказу яйцо с объемным декором и росписью за 200 тысяч рублей за 70-сантиметровую версию (маленький 17-сантиметровый вариант обойдется в 15 тысяч).
