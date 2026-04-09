Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за ветра

2026-04-09T04:43+0300

МАГАДАН, 9 апр - ПРАЙМ. Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за сильного ветра, он улетел на запасной аэродром в Якутск, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Магадана. Ранее спасатели предупредили о сильном ветре и метелях в Магаданской области. В поселке Эвенск отменили занятия школьников. Дорожники закрыли трассу Герба - Омсукчан. "Рейс из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за сильного бокового ветра. Он улетел на запасной аэродром в Якутск. Его прибытие ожидается позже. Задержаны также некоторые региональные рейсы", - рассказала собеседник агентства.

