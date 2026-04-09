В МАИ разработают робота-инспектора внешнего состояния космических станций - 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T02:36+0300

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Робот-инспектор внешнего состояния космических станций, которого собираются разработать в МАИ, будет передвигаться по станции, шагая по ней, и видеть корпуса модулей через мультиспектральную камеру, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Функционал робота предусматривает установку полезной нагрузки в виде камеры с возможностью использования мультиспектрального режима съёмки — то есть фиксации изображений не только в видимом диапазоне света, но и в инфракрасном, ультрафиолетовом и других спектрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что собранные с камеры данные будут передаваться на борт станции, а в их предварительной обработке задействуют нейросети. В частности, они смогут фильтровать шумы и выделять ключевые объекты, рассказали в пресс-службе. Затем обработанные данные будут отправляться на Землю для дальнейшего анализа. Университет планирует начать работы по проекту "Робот-инспектор" в 2027 году. Автономный аппарат сможет передвигаться по внешней поверхности орбитальной станции и выявлять микроповреждения от ударов метеоритов. Это, как надеются разработчики, поможет внедрять новые методики и технологии устранения таких дефектов. "Устройство будет постоянно находиться в открытом космосе и отслеживать техническое состояние станции – именно такого "инспектора" сейчас очень не хватает на МКС", - рассказали в пресс-службе. Предполагается, что робот будет небольшого размера – 25 на 25 сантиметров. Он будет шагать по поверхности станции с помощью термоактюаторов - устройств, преобразующих тепловую энергию в механическое движение (например, расширяющихся и сжимающихся при нагреве и охлаждении). Для того, чтобы не свалиться со станции, робот будет применять принцип электроадгезии — технологии, использующей электростатическое притяжение для фиксации. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

