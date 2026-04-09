https://1prime.ru/20260409/minpromtorg-869022609.html

В Минпромторге рассказали о работе над ГОСТом на традиционную русскую кухню

Завершить работу над проектом ГОСТа на традиционную русскую кухню планируется до конца лета текущего года, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь –...

2026-04-09T05:07+0300

бизнес

россия

экономика

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869022609.jpg?1775700457

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Завершить работу над проектом ГОСТа на традиционную русскую кухню планируется до конца лета текущего года, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Мы утвердили предварительный перечень из более 130 блюд, которые относятся к русской кухне. Проект соответствующего ГОСТа опубликован. Но он будет расширяться. На следующем этапе добавится еще не менее 130 блюд. Надеемся эту работу завершить до конца лета", - сказал Чекушов. Он добавил, что работа над формированием стандарта русской кухни вылилась в огромную коммуникацию экспертов со всей России. При этом, ГОСТ на традиционную русскую кухню не ограничит деятельность российских рестораторов, которые работают в направлении национальных блюд. "Наши рестораторы очень креативные, творческие люди. Не надо их ограничивать в этой работе. Поэтому они этот перечень доработают, будет утвержден стандарт, но носить он будет рекомендательный характер", - отметил Чекушов. Ранее в Минпромторге РФ отмечали, что этот проект ГОСТа содержит рекомендации по технологии приготовления блюд русской традиционной кухни, а также объединяет лучшие практики приготовления традиционных блюд, их историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 09.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

