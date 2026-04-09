В Минпромторге рассказали о работе над ГОСТом на традиционную русскую кухню
2026-04-09T05:07+0300
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Завершить работу над проектом ГОСТа на традиционную русскую кухню планируется до конца лета текущего года, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Мы утвердили предварительный перечень из более 130 блюд, которые относятся к русской кухне. Проект соответствующего ГОСТа опубликован. Но он будет расширяться. На следующем этапе добавится еще не менее 130 блюд. Надеемся эту работу завершить до конца лета", - сказал Чекушов.
Он добавил, что работа над формированием стандарта русской кухни вылилась в огромную коммуникацию экспертов со всей России. При этом, ГОСТ на традиционную русскую кухню не ограничит деятельность российских рестораторов, которые работают в направлении национальных блюд.
"Наши рестораторы очень креативные, творческие люди. Не надо их ограничивать в этой работе. Поэтому они этот перечень доработают, будет утвержден стандарт, но носить он будет рекомендательный характер", - отметил Чекушов.
Ранее в Минпромторге РФ отмечали, что этот проект ГОСТа содержит рекомендации по технологии приготовления блюд русской традиционной кухни, а также объединяет лучшие практики приготовления традиционных блюд, их историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 09.00 мск.
