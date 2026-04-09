В Минпромторге рассказали о росте розничной торговли в России - 09.04.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о росте розничной торговли в России
В Минпромторге рассказали о росте розничной торговли в России - 09.04.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о росте розничной торговли в России
Розничная торговля в России в сегменте непродовольственных товаров по итогам прошлого года выросла на 3,1%, а продовольственных – на 2,2%, рассказал в интервью... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T07:38+0300
2026-04-09T07:38+0300
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Розничная торговля в России в сегменте непродовольственных товаров по итогам прошлого года выросла на 3,1%, а продовольственных – на 2,2%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Что касается сегментов, то равным образом растет и непродовольственный, и продовольственный сегмент. Так, непродовольственные товары приросли в 2025 году на 3,1%, а продовольственные - на 2,2%", - сказал Чекушов. Он добавил, что по оценочным данным объем розничной торговли в России по итогам 2025 года составил 61,3 триллиона рублей, что на 2,6% выше показателя 2024 года. При этом, этот показатель говорит не о росте стоимости товаров, а об увеличении объемов потребления. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 09.00 мск.
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
07:38 09.04.2026
 
В Минпромторге рассказали о росте розничной торговли в России

Замглавы Минпромторга Чекушов: розничная торговля в России выросла на 3,1%

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Розничная торговля в России в сегменте непродовольственных товаров по итогам прошлого года выросла на 3,1%, а продовольственных – на 2,2%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Что касается сегментов, то равным образом растет и непродовольственный, и продовольственный сегмент. Так, непродовольственные товары приросли в 2025 году на 3,1%, а продовольственные - на 2,2%", - сказал Чекушов.
Он добавил, что по оценочным данным объем розничной торговли в России по итогам 2025 года составил 61,3 триллиона рублей, что на 2,6% выше показателя 2024 года. При этом, этот показатель говорит не о росте стоимости товаров, а об увеличении объемов потребления.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 09.00 мск.
 
