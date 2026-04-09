https://1prime.ru/20260409/mintrud-869031920.html

Минтруд рассказал об оплате больничного по уходу за ребенком

Россиянину оплатят больничный по уходу за ребенком, даже если он только устроился на новую работу, сообщает Минтруд РФ в мессенджере Мах. | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T13:30+0300

общество

бизнес

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862935430_0:88:3329:1961_1920x0_80_0_0_6a73e348bf28164ea7752f13b7a2a4ac.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россиянину оплатят больничный по уходу за ребенком, даже если он только устроился на новую работу, сообщает Минтруд РФ в мессенджере Мах. "Уйти на больничный по уходу за ребенком с выплатой пособия по временной нетрудоспособности может работающий родитель, который совсем недавно сменил место работы", - сказано в сообщении. Уточняется, что гражданину необходимо оформить больничный лист в медучреждении. Информация об открытии больничного листа автоматически поступает работодателю. Для расчета пособия по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком учитывается средний заработок за два календарных года, предшествующих году наступления болезни ребенка, в том числе за время работы у другого страхователя.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, рф