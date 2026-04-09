Минтруд рассказал об оплате больничного по уходу за ребенком
Россиянину оплатят больничный по уходу за ребенком, даже если он только устроился на новую работу, сообщает Минтруд РФ в мессенджере Мах. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T13:30+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россиянину оплатят больничный по уходу за ребенком, даже если он только устроился на новую работу, сообщает Минтруд РФ в мессенджере Мах. "Уйти на больничный по уходу за ребенком с выплатой пособия по временной нетрудоспособности может работающий родитель, который совсем недавно сменил место работы", - сказано в сообщении. Уточняется, что гражданину необходимо оформить больничный лист в медучреждении. Информация об открытии больничного листа автоматически поступает работодателю. Для расчета пособия по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком учитывается средний заработок за два календарных года, предшествующих году наступления болезни ребенка, в том числе за время работы у другого страхователя.
Минтруд: больничный по уходу за ребенком оплатят даже при недавней смене работы