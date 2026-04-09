Миронов предложил установить льготный стаж для медработников

2026-04-09T01:23+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить для медицинских работников и сотрудников МЧС России, выполняющих обязанности на прифронтовых и приграничных территориях, льготное исчисление стажа для пенсии по формуле "один год за три года". Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть инициативу о введении льготного исчисления стажа по формуле "один год за три года" при назначении пенсии для медицинских работников, а также работников (сотрудников) системы МЧС России, выполняющих трудовые и служебные обязанности в условиях устойчивых угроз жизни и здоровью на прифронтовых и приграничных территориях, включая Белгородскую и Курскую области, а также ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области и иные территории, где фактически сложился режим систематических обстрелов и атак БПЛА", - сказано в документе. В письме отмечается, что медработники и сотрудники МЧС не принимают на себя обязательств участия в боевых действиях и не относятся к категориям, для которых выполнение задач в условиях вооруженного конфликта является элементом прохождения военной службы, однако объективно исполняют трудовые и служебные обязанности в обстановке, выходящей за пределы обычных условий гражданской службы и труда. Как рассказал РИА Новости Миронов, медики оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь, работают в стационарах, занимаются эвакуацией граждан, при этом сотрудники МЧС России проводят поисково-спасательные работы, тушат пожары, ликвидируют последствия ударов БПЛА, и их жизнь, здоровье находятся в постоянной опасности. "О масштабах работы МЧС России в приграничных регионах можно судить по статистике выездов для работы в опасных ситуациях. Например, в Белгородской области с начала 2025 года спасатели 1 125 раз выезжали на ликвидацию последствий обстрелов. Они потушили 726 пожаров, при этом были зафиксированы случаи повреждения и утраты пожарно-спасательной техники, а также ранения личного состава", - добавил он. Парламентарий подчеркнул, что работа медиков и спасателей в сложных условиях получает высокую оценку со стороны государства. "Официально сообщалось, что по линии МЧС России за проявленные мужество и героизм при ликвидации последствий обстрелов в 2025 году награжден 171 спасатель, из них 24 удостоены государственных наград, но поощрения заслуживают и другие сотрудники. Именно поэтому "Справедливая Россия" предлагает предоставить им социальные льготы и при назначении пенсии ввести льготное исчисление стажа по формуле "один год за три года", - заключил он.

