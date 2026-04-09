На модернизацию здравоохранения направят дополнительно два миллиарда рублей - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/mishustin-869033791.html
2026-04-09T15:25+0300
2026-04-09T15:38+0300
россия
общество
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868309238_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f91976d8325c93096c42cf9b593b0018.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868309238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3a933da9ef326c05e28ffd6a1c2a9b1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:25 09.04.2026 (обновлено: 15:38 09.04.2026)
 
На модернизацию здравоохранения направят дополнительно два миллиарда рублей

© РИА Новости . Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Правительство направит шести российским субъектам свыше 2 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина напомнил, что в России продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения.
"Правительство помогает регионам с решением такой задачи. Дополнительно направим шести российским субъектам свыше 2 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он добавил, что существенная часть денег пойдет на строительство шести объектов здравоохранения для детей и взрослых в Краснодарском крае, в Якутии появится новый больничный комплекс и новый лечебный корпус.
Дагестане - поликлиника. Для нее закупят и нужное оборудование, так же, как и для одного из учреждений Смоленской области. В Воронежской области обновят больницы и врачебную амбулаторию, проведут капитальный ремонт трех зданий медицинских организаций. Часть финансирования пойдет на завершение строительства поликлиники в Ивановской области", - добавил российский премьер.
Мишустин подчеркнул, что развитие инфраструктуры в здравоохранении необходимо для повышения качества и доступности помощи гражданам и важно, чтобы все работы шли с соблюдением сроков. Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко внимательно за этим следить и в течение месяца заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала