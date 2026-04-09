На модернизацию здравоохранения направят дополнительно два миллиарда рублей
Шесть субъектов РФ получат более 2 млрд рублей на модернизацию здравоохранения
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Правительство направит шести российским субъектам свыше 2 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина напомнил, что в России продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения.
"Правительство помогает регионам с решением такой задачи. Дополнительно направим шести российским субъектам свыше 2 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он добавил, что существенная часть денег пойдет на строительство шести объектов здравоохранения для детей и взрослых в Краснодарском крае, в Якутии появится новый больничный комплекс и новый лечебный корпус.
"В Дагестане - поликлиника. Для нее закупят и нужное оборудование, так же, как и для одного из учреждений Смоленской области. В Воронежской области обновят больницы и врачебную амбулаторию, проведут капитальный ремонт трех зданий медицинских организаций. Часть финансирования пойдет на завершение строительства поликлиники в Ивановской области", - добавил российский премьер.
Мишустин подчеркнул, что развитие инфраструктуры в здравоохранении необходимо для повышения качества и доступности помощи гражданам и важно, чтобы все работы шли с соблюдением сроков. Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко внимательно за этим следить и в течение месяца заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий.