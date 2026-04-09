Российский рынок акций незначительно снижается

Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга символическим снижением, следует из данных Московской биржи.

2026-04-09T10:58+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга символическим снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 2 763,27 пункта. "На текущий момент индекс Мосбиржи зажат в диапазоне 2700-2800 пунктов. Для рынка акций обстановка на Ближнем Востоке не является глобально определяющей. Акции в текущей действительности работают по принципу сообщающихся сосудов – при усилении геополитической напряженности инвесторы покупают акции сырьевых компаний, при ослаблении – выходят из этих бумаг в пользу других", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер". В лидерах роста - акции ДВМП (+5,68%), "Фармсинтеза" (+1,68%), "Россети Центр и Приволжья" (+1,35%), "Генетико" (+0,95%) и "Русала" (+0,73%). В лидерах снижения - бумаги ТГК‑1 (-2,42%), ММК (-1,07%), "Русснефти" (-0,81%), "Вуш Холдинга" (-0,8%) и "Селигдара" (-0,78%). "Сегодня в фокусе финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за март, а также новости по дивидендам "Озона" за 2025 год, которые включены в повестку сегодняшнего заседания совета директоров эмитента", - напоминает Екатерина Крылова из ПСБ. Она прогнозирует, что индекс Мосбиржи останется в зоне 2700-2800 пунктов, пока цены на нефть пытаются расти, что может частично поддержать рынок. Но основные идеи будут скорее во внутренних секторах, заключает она.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

