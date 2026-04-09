Мошенники рассылают россиянам опасные пасхальные открытки - 09.04.2026, ПРАЙМ
Мошенники рассылают россиянам опасные пасхальные открытки
Мошенники рассылают россиянам опасные пасхальные открытки - 09.04.2026, ПРАЙМ
Мошенники рассылают россиянам опасные пасхальные открытки
Мошенники рассылают россиянам в мессенджерах опасные пасхальные открытки, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T01:47+0300
2026-04-09T01:47+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам в мессенджерах опасные пасхальные открытки, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники рассылают россиянам фишинговые "открытки" и вирусный контент в преддверии Пасхи", - рассказали там. При этом мошенники рассылают такие "открытки" в предложениях присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, в сборах на пожертвования или даже в предложениях купить кулич. Кроме того, злоумышленники маскируют вирусы под ссылки на якобы ожидающиеся "эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем", рассказали в "Мошеловке". Там посоветовали не переходить по ссылкам от неизвестных источников на такие "трансляции", а пользоваться только официальными каналами.
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам в мессенджерах опасные пасхальные открытки, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают россиянам фишинговые "открытки" и вирусный контент в преддверии Пасхи", - рассказали там.
При этом мошенники рассылают такие "открытки" в предложениях присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, в сборах на пожертвования или даже в предложениях купить кулич.
Кроме того, злоумышленники маскируют вирусы под ссылки на якобы ожидающиеся "эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем", рассказали в "Мошеловке".
Там посоветовали не переходить по ссылкам от неизвестных источников на такие "трансляции", а пользоваться только официальными каналами.
 
