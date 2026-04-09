Мошенники перестали ограничиваться одним звонком - 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T05:07+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мошенники перестали ограничиваться в своих схемах одним звонком и стали активно использовать сложные схемы с двумя и более звонками, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "В первом квартале 2026 года в России выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенчатых схем. По данным сервиса "МТС Защитник", если в 2025 году злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то теперь в ход идут две и более попытки обмануть россиян. Количество таких звонков выросло на 4% по сравнению с первым кварталом прошлого года", - сообщили в сервисе. Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью завоевать доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Главная цель мошенников - пожилые люди старше 65 лет, на них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Так, на первом месте - звонки от имени государственных органов (25%). На втором - мошеннические схемы, связанные с пенсионными и социальными вопросами (17%). Также злоумышленники звонят под предлогом инвестиций и дополнительного легкого дохода (16%). Аналитики отмечают, что чаще всего злоумышленники звонят с 11.00 до 12.00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые - на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни. Этим и пользуются мошенники, чтобы застать жертву врасплох. Больше всего сложных мошеннических звонков получают жители крупных городов. Москва - абсолютный лидер с долей 32% от всех вызовов по стране. Далее идут Краснодар и Санкт-Петербург. "Самый показательный случай произошел в Барнауле: одному местному жителю мошенники пытались дозвониться 9 866 раз. Все эти вызовы были распознаны и заблокированы", - отметили в сервисе.

общество , москва, краснодар, санкт-петербург, мтс