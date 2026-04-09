В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей - 09.04.2026, ПРАЙМ
Мошенничество
В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей
https://1prime.ru/20260403/moshenniki-868860075.html
09:53 09.04.2026
 
В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули девушку на 17 млн рублей, запугав уголовным делом

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом ответственности за якобы финансирование запрещенной организации обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей в Москве, она отдала курьерам аферистов пакет с ювелирными изделиями и дорогими коллекционными часами, полицейские задержали одного из курьеров, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что мошенники по схеме "звонок из банка/с госуслуг" убедили 19-летнюю москвичку, что ее аккаунт взломан, а на нее оформлена доверенность. Запугав уголовной ответственностью за "спонсирование запрещенной организации", аферисты заставили девушку выполнять их инструкции.
Мошенники - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2026
Мошенники стали чаще предлагать россиянам личные встречи, показал опрос
3 апреля, 01:47
"Жертва обналичила со счета 1 миллион рублей, а затем передала курьерам пакет с ювелирными изделиями и коллекционными часами. Общая сумма — около 17 миллионов рублей, - говорится в сообщении.
Полицейские задержали на Солдатской улице одного из курьеров - 23-летнего москвича. Именно он забрал у потерпевшей драгоценности на Крымском валу. Установлено, что курьер сбыл имущество в ломбарды, а деньги перевел кураторам.
"Часть похищенного (включая наручные часы) уже изъята и скоро вернется владелице", - отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до 10 лет колонии. Он под подпиской о невыезде. Соучастники разыскиваются.
 
