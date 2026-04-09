В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей
В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей - 09.04.2026, ПРАЙМ
В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей
Мошенники под предлогом ответственности за якобы финансирование запрещенной организации обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей в Москве, она отдала... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T09:53+0300
2026-04-09T09:53+0300
2026-04-09T09:53+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом ответственности за якобы финансирование запрещенной организации обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей в Москве, она отдала курьерам аферистов пакет с ювелирными изделиями и дорогими коллекционными часами, полицейские задержали одного из курьеров, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве отметили, что мошенники по схеме "звонок из банка/с госуслуг" убедили 19-летнюю москвичку, что ее аккаунт взломан, а на нее оформлена доверенность. Запугав уголовной ответственностью за "спонсирование запрещенной организации", аферисты заставили девушку выполнять их инструкции. "Жертва обналичила со счета 1 миллион рублей, а затем передала курьерам пакет с ювелирными изделиями и коллекционными часами. Общая сумма — около 17 миллионов рублей, - говорится в сообщении. Полицейские задержали на Солдатской улице одного из курьеров - 23-летнего москвича. Именно он забрал у потерпевшей драгоценности на Крымском валу. Установлено, что курьер сбыл имущество в ломбарды, а деньги перевел кураторам. "Часть похищенного (включая наручные часы) уже изъята и скоро вернется владелице", - отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до 10 лет колонии. Он под подпиской о невыезде. Соучастники разыскиваются.
россия, финансы, москва, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, МВД
В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей
В Москве мошенники обманули девушку на 17 млн рублей, запугав уголовным делом
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом ответственности за якобы финансирование запрещенной организации обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей в Москве, она отдала курьерам аферистов пакет с ювелирными изделиями и дорогими коллекционными часами, полицейские задержали одного из курьеров, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что мошенники по схеме "звонок из банка/с госуслуг" убедили 19-летнюю москвичку, что ее аккаунт взломан, а на нее оформлена доверенность. Запугав уголовной ответственностью за "спонсирование запрещенной организации", аферисты заставили девушку выполнять их инструкции.
"Жертва обналичила со счета 1 миллион рублей, а затем передала курьерам пакет с ювелирными изделиями и коллекционными часами. Общая сумма — около 17 миллионов рублей, - говорится в сообщении.
Полицейские задержали на Солдатской улице одного из курьеров - 23-летнего москвича. Именно он забрал у потерпевшей драгоценности на Крымском валу. Установлено, что курьер сбыл имущество в ломбарды, а деньги перевел кураторам.
"Часть похищенного (включая наручные часы) уже изъята и скоро вернется владелице", - отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до 10 лет колонии. Он под подпиской о невыезде. Соучастники разыскиваются.