https://1prime.ru/20260409/moshenniki-869026546.html

В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей - 09.04.2026, ПРАЙМ

В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей

Мошенники под предлогом ответственности за якобы финансирование запрещенной организации обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей в Москве, она отдала...

2026-04-09T09:53+0300

2026-04-09T09:53+0300

2026-04-09T09:53+0300

мошенничество

россия

финансы

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864838876_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_3ad63e34724092fbc64657adcee9f731.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом ответственности за якобы финансирование запрещенной организации обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей в Москве, она отдала курьерам аферистов пакет с ювелирными изделиями и дорогими коллекционными часами, полицейские задержали одного из курьеров, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве отметили, что мошенники по схеме "звонок из банка/с госуслуг" убедили 19-летнюю москвичку, что ее аккаунт взломан, а на нее оформлена доверенность. Запугав уголовной ответственностью за "спонсирование запрещенной организации", аферисты заставили девушку выполнять их инструкции. "Жертва обналичила со счета 1 миллион рублей, а затем передала курьерам пакет с ювелирными изделиями и коллекционными часами. Общая сумма — около 17 миллионов рублей, - говорится в сообщении. Полицейские задержали на Солдатской улице одного из курьеров - 23-летнего москвича. Именно он забрал у потерпевшей драгоценности на Крымском валу. Установлено, что курьер сбыл имущество в ломбарды, а деньги перевел кураторам. "Часть похищенного (включая наручные часы) уже изъята и скоро вернется владелице", - отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до 10 лет колонии. Он под подпиской о невыезде. Соучастники разыскиваются.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, москва, мвд