https://1prime.ru/20260409/mse-869019489.html

МСЭ установил более жесткие требования к Starlink Маска

2026-04-09T01:56+0300

технологии

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869019489.jpg?1775689013

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Многоспутниковые и мегаспутниковые группировки, такие как Starlink американского предпринимателя Илона Маска, должны удовлетворять более жёстким требованиям со стороны Международного союза электросвязи, рассказала РИА Новости в ходе Недели космоса руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Черных. "Для эффективного использования всех видов орбит предполагается заблаговременная подача заявки в МСЭ через национальную администрацию связи. Для запуска и ввода в эксплуатацию хотя бы одного спутника из всей системы и для прохождения процесса координации с затронутыми сетями и системами в заявленных диапазонах дается 7 лет", - сказала Черных. Однако, по её словам, в отношении развертывания крупных и мега-группировок спутников МСЭ установил более жесткие правила. "Десять процентов спутников заявленной группировки должны быть запущены в течение 2 лет, после 5 лет должно быть развернуто 50% спутников и к 7 годам, с момента использования радиочастотного спектра, группировка должна быть полностью развернута", - уточнила Черных. Она рассказала, что МСЭ отвечает за регулирование орбитально-частотного спектра всех видов спутников на всех орбитах. Регламент, согласно которому происходит его распределение, обновляется каждые 3-4 года в ходе Всемирных конференций радиосвязи. Черных обратила внимание на то, что, в соответствии с правилами МСЭ, радиочастоты и связанные с ними орбиты являются ограниченными естественными ресурсами, которые надлежит использовать рационально, эффективно и экономно. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

