МСЭ установил более жесткие требования к Starlink Маска - 09.04.2026, ПРАЙМ
МСЭ установил более жесткие требования к Starlink Маска
МСЭ установил более жесткие требования к Starlink Маска - 09.04.2026, ПРАЙМ
МСЭ установил более жесткие требования к Starlink Маска
Многоспутниковые и мегаспутниковые группировки, такие как Starlink американского предпринимателя Илона Маска, должны удовлетворять более жёстким требованиям со... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T01:56+0300
2026-04-09T01:56+0300
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Многоспутниковые и мегаспутниковые группировки, такие как Starlink американского предпринимателя Илона Маска, должны удовлетворять более жёстким требованиям со стороны Международного союза электросвязи, рассказала РИА Новости в ходе Недели космоса руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Черных. "Для эффективного использования всех видов орбит предполагается заблаговременная подача заявки в МСЭ через национальную администрацию связи. Для запуска и ввода в эксплуатацию хотя бы одного спутника из всей системы и для прохождения процесса координации с затронутыми сетями и системами в заявленных диапазонах дается 7 лет", - сказала Черных. Однако, по её словам, в отношении развертывания крупных и мега-группировок спутников МСЭ установил более жесткие правила. "Десять процентов спутников заявленной группировки должны быть запущены в течение 2 лет, после 5 лет должно быть развернуто 50% спутников и к 7 годам, с момента использования радиочастотного спектра, группировка должна быть полностью развернута", - уточнила Черных. Она рассказала, что МСЭ отвечает за регулирование орбитально-частотного спектра всех видов спутников на всех орбитах. Регламент, согласно которому происходит его распределение, обновляется каждые 3-4 года в ходе Всемирных конференций радиосвязи. Черных обратила внимание на то, что, в соответствии с правилами МСЭ, радиочастоты и связанные с ними орбиты являются ограниченными естественными ресурсами, которые надлежит использовать рационально, эффективно и экономно. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
технологии, владимир путин
Технологии, Владимир Путин
01:56 09.04.2026
 
МСЭ установил более жесткие требования к Starlink Маска

Эксперт РУДН Черных: Starlink Маска должен удовлетворять более жестким требованиям МСЭ

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Многоспутниковые и мегаспутниковые группировки, такие как Starlink американского предпринимателя Илона Маска, должны удовлетворять более жёстким требованиям со стороны Международного союза электросвязи, рассказала РИА Новости в ходе Недели космоса руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Черных.
"Для эффективного использования всех видов орбит предполагается заблаговременная подача заявки в МСЭ через национальную администрацию связи. Для запуска и ввода в эксплуатацию хотя бы одного спутника из всей системы и для прохождения процесса координации с затронутыми сетями и системами в заявленных диапазонах дается 7 лет", - сказала Черных.
Однако, по её словам, в отношении развертывания крупных и мега-группировок спутников МСЭ установил более жесткие правила.
"Десять процентов спутников заявленной группировки должны быть запущены в течение 2 лет, после 5 лет должно быть развернуто 50% спутников и к 7 годам, с момента использования радиочастотного спектра, группировка должна быть полностью развернута", - уточнила Черных.
Она рассказала, что МСЭ отвечает за регулирование орбитально-частотного спектра всех видов спутников на всех орбитах. Регламент, согласно которому происходит его распределение, обновляется каждые 3-4 года в ходе Всемирных конференций радиосвязи.
Черных обратила внимание на то, что, в соответствии с правилами МСЭ, радиочастоты и связанные с ними орбиты являются ограниченными естественными ресурсами, которые надлежит использовать рационально, эффективно и экономно.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
 
ТехнологииВладимир Путин
 
 
