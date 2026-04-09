https://1prime.ru/20260409/nalog-869022724.html

Туристический налог включается в стоимость проживания в отелях

Туристический налог включается в стоимость проживания в отелях - 09.04.2026, ПРАЙМ

Туристический налог включается в стоимость проживания в отелях

Туристический налог включается в цену проживания в гостиницах и прочих местах временного проживания, в 2026 году ставка по нему составляет 2% от стоимости... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T05:16+0300

2026-04-09T05:16+0300

2026-04-09T05:16+0300

туризм

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869022724.jpg?1775701001

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Туристический налог включается в цену проживания в гостиницах и прочих местах временного проживания, в 2026 году ставка по нему составляет 2% от стоимости размещения, а минимальная его сумма - 100 рублей в сутки, рассказала РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук, приведя пример расчета налога за сутки. "По Налоговому кодексу в 2026 году ставка налога не может быть выше 2% от стоимости размещения в сутки, за минусом самого турналога и НДС. НДС по услугам размещения - 0%, но если гостиница на УСН и платит НДС, то могут быть ставки 5%, 7%", - сказала Мемрук. Так, например, стоимость номера в гостинице - 2 000 рублей в сутки, без НДС. Турист планирует остановиться на сутки. Ставка турналога в регионе 2%. Исходя из расчетной ставки 2/102, размер турналога тогда составит 39,22 рублей (2 000 x 2/102), объяснила аналитик. "Но поскольку минимальный турналог - 100 рублей за сутки, то будет платиться именно 100 рублей. То есть если остановились на трое суток, то турналог будет 300 рублей", - отметила Мемрук. Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. В 2026 году туристический налог введен в большинстве регионов РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, рф