Nongshim не планирует менять вкус лапши для российского рынка
2026-04-09T02:27+0300
СЕУЛ, 9 апр — ПРАЙМ. Российские потребители со временем смогут привыкнуть к острому вкусу корейской лапши и даже полюбить его, поэтому южнокорейская компания Nongshim не планирует менять оригинальный вкус своей продукции для российского рынка, считая его особенностью бренда, рассказали РИА Новости в компании.
Ранее Nongshim сообщила о планах открыть в июне торговую дочернюю компанию Nongshim Rus LLC в Москве, которая станет базой для продвижения продукции компании в России и странах СНГ.
"Наша базовая стратегия — сохранять оригинальный вкус Shin Ramyun ("Син рамён") и выводить его на зарубежные рынки", — сказал агентству Им Чон Ик, старший научный сотрудник отдела коммуникаций компании Nongshim.
По его словам, сначала продукт может показаться слишком острым, однако со временем потребители начинают ценить оригинальный вкус.
"Когда люди привыкают к этому вкусу, они начинают искать именно такой продукт", — отметил Им Чон Ик.
В качестве примера он привел Японию, где, как традиционно считается, потребители плохо переносят острую пищу, однако "Син рамен" демонстрирует устойчивый рост продаж.
"Молодое поколение воспринимает корейский рамен не просто как еду, а как часть корейской культуры. Кроме того, со временем повышается толерантность к острому вкусу. Поэтому мы считаем, что и в России есть потенциал для такого развития. И это касается не только России, но и всего мира", - заявил Им Чон Ик.
Nongshim — крупнейший производитель лапши быстрого приготовления в Южной Корее и лидер национального рынка.
Компания основана в 1965 году и выпускает лапшу рамён, снеки и продукты быстрого приготовления. Среди самых известных брендов — Shin Ramyun ("Син рамён"), который уже 30 лет занимает первое место по популярности, Neoguri ("Ногури") и Chapagetti ("Чапагетти"), продукция компании продается более чем в 100 странах мира.
