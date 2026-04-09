Nongshim планирует создать дочернюю компанию в России
2026-04-09T05:59+0300
СЕУЛ, 9 апр - ПРАЙМ. Создание дочерней компании в России позволит крупнейшему южнокорейскому производителю лапши Nongshim повысить эффективность продаж и маркетинга на российском рынке, рассказали РИА Новости в компании.
Ранее Nongshim сообщила, что планирует в июне открыть торговую дочернюю компанию Nongshim Rus LLC в Москве, которая станет центром продвижения продукции компании в России и странах СНГ.
"Если поставки идут через оптового дистрибьютора, переговоры с торговыми сетями и маркетинговая деятельность находятся на стороне дистрибьютора. Создание собственной компании позволяет напрямую работать с крупными ритейлерами и активнее изучать рынок", — сказал агентству Им Чон Ик, старший научный сотрудник отдела коммуникаций компании Nongshim.
По его словам, такая модель позволяет более гибко выстраивать маркетинговую стратегию и может способствовать росту продаж.
Компания рассчитывает активно сотрудничать с крупнейшими федеральными торговыми сетями России, включая X5 ("Пятерочки" и "Перекрестки") и "Магнит", а также продвигать продукцию через крупнейшие российские онлайн-платформы, такие как Ozon и Wildberries.
Российская дочерняя компания также станет хабом для дальнейшего расширения продаж в странах Центральной Азии, включая Казахстан и Узбекистан.
При этом Nongshim продолжает расширять глобальную сеть зарубежных структур: у компании уже есть дочерние компании в США и Китае, а в 2025 году была создана европейская дочерняя компания.
Nongshim — крупнейший производитель лапши быстрого приготовления в Южной Корее. Компания основана в 1965 году и выпускает лапшу рамён, снеки и продукты быстрого приготовления. Среди самых известных брендов — Shin Ramyun ("Син рамён"), который удерживает первое место в Корее уже 30 лет, Neoguri ("Ногури") и Chapagetti ("Чапагетти"), продукция компании продается более чем в 100 странах мира.
