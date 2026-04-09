https://1prime.ru/20260409/nspk-869037501.html
В России будет обязательным указывать ИНН при переводах через СБП
банки
финансы
россия
нспк
https://cdnn.1prime.ru/img/82964/69/829646907_0:52:903:560_1920x0_80_0_0_4a33ba1bb03a234edbc39f0850371ec6.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП), такая мера вводится для противодействия дропперству, заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков. "В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН", - сказал Юрков на форуме НСПК "Антифродум". Как следует из презентации спикера, заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами. Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН является таким реквизитом, который, практически незаменяем - его сложно поменять физическому лицу. "ИНН - это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений", - подчеркнул он. НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82964/69/829646907_44:0:859:611_1920x0_80_0_0_66a6279d0c36b316023815b8c9ac128e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
