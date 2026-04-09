В России будет обязательным указывать ИНН при переводах через СБП - 09.04.2026, ПРАЙМ
В России будет обязательным указывать ИНН при переводах через СБП
В России будет обязательным указывать ИНН при переводах через СБП - 09.04.2026, ПРАЙМ
В России будет обязательным указывать ИНН при переводах через СБП
В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП),... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T18:27+0300
2026-04-09T18:27+0300
банки
финансы
россия
нспк
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП), такая мера вводится для противодействия дропперству, заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков. "В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН", - сказал Юрков на форуме НСПК "Антифродум". Как следует из презентации спикера, заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами. Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН является таким реквизитом, который, практически незаменяем - его сложно поменять физическому лицу. "ИНН - это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений", - подчеркнул он. НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт.
банки, финансы, россия, нспк
Банки, Финансы, РОССИЯ, НСПК
18:27 09.04.2026
 
В России будет обязательным указывать ИНН при переводах через СБП

В России с 1 июля будет обязательным указывать ИНН при переводах через СБП

Логотип системы быстрых платежей
Логотип системы быстрых платежей. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП), такая мера вводится для противодействия дропперству, заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.
"В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН", - сказал Юрков на форуме НСПК "Антифродум".
Как следует из презентации спикера, заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами.
Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН является таким реквизитом, который, практически незаменяем - его сложно поменять физическому лицу.
"ИНН - это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений", - подчеркнул он.
НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт.
БанкиФинансыРОССИЯНСПК
 
 
