Назван идеальный пароль

Безопасный пароль должен содержать заглавные латинские буквы, строчные латинские буквы, цифры и специальные символы, рассказал РИА Новости эксперт "Народного...

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Безопасный пароль должен содержать заглавные латинские буквы, строчные латинские буквы, цифры и специальные символы, рассказал РИА Новости эксперт "Народного фронта. Аналитика" Михаил Камышев. "Идеальный пароль (с точки зрения защиты от подбора) — это случайная комбинация символов четырёх типов: заглавные латинские буквы, строчные латинские буквы и цифры, а также специальные символы", - рассказал он. В качестве примера Камышев привел следующий пароль: G7$kL9#pQ2@mN5xR. "Но такой пароль сложно запомнить. Поэтому практичнее использовать другой метод — длинные фразы из четырех–пяти случайных, не связанных по смыслу слов (passphrase). Например: верблюд-лампа-шум-берлога-кальций", - уточнил эксперт. По его словам, если фраза длиннее 20 символов, её очень сложно подобрать, но она запоминается человеком.

