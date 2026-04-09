Назван идеальный пароль
Безопасный пароль должен содержать заглавные латинские буквы, строчные латинские буквы, цифры и специальные символы, рассказал РИА Новости эксперт "Народного... | 09.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Безопасный пароль должен содержать заглавные латинские буквы, строчные латинские буквы, цифры и специальные символы, рассказал РИА Новости эксперт "Народного фронта. Аналитика" Михаил Камышев.
"Идеальный пароль (с точки зрения защиты от подбора) — это случайная комбинация символов четырёх типов: заглавные латинские буквы, строчные латинские буквы и цифры, а также специальные символы", - рассказал он.
В качестве примера Камышев привел следующий пароль: G7$kL9#pQ2@mN5xR. "Но такой пароль сложно запомнить. Поэтому практичнее использовать другой метод — длинные фразы из четырех–пяти случайных, не связанных по смыслу слов (passphrase). Например: верблюд-лампа-шум-берлога-кальций", - уточнил эксперт.
По его словам, если фраза длиннее 20 символов, её очень сложно подобрать, но она запоминается человеком.
