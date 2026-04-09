В России снизилась стоимость пасхального набора продуктов

2026-04-09T10:01+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость набора продуктов для приготовления блюд к пасхальному столу этой весной в России снизилась на 1,7% за год и составила 486,9 рубля, выяснили для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). При расчете учитывались стоимость ингредиентов по регионам России для приготовления пасхального стола на 4 порции - кулич, яйца и творожная пасха. "Средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2026 году на семью в России составила 486 рублей 88 копеек. Вслед за масленичной дефляцией в России фиксируется пасхальная - стоимость набора продуктов в среднем по стране снизилась на 1,7% по отношению к прошлогоднему индексу Пасхи", - указано в исследовании. Из основных компонентов набора по сравнению с прошлой Пасхой подешевели сливочное масло - на 7,1%, сахар - на 3,9%, а также изюм с курагой - на 0,3%. Подорожали - яйца (на 5,3%) и молоко (на 3,2%). В ЦСР отмечают, что снижение стоимости пасхального набора зафиксировано в 50 российских регионах. Сильнее всего он подешевел в Алтайском крае (на 7,2%), Тверской и Свердловской (на 7%), Ленинградской (на 6,8%) и Вологодской (на 6,6%) областях. При этом минимальная стоимость набора продуктов к Пасхе в этом году вновь в Мордовии - 382,16 рубля.

