https://1prime.ru/20260409/pensii-869027605.html
Некоторые россияне досрочно получат пенсии за май
2026-04-09T10:13+0300
финансы
рф
социальный фонд
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пенсии за май часть россиян получат досрочно в апреле в связи с приближающимися майскими праздниками, досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда РФ. "В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит пенсию за май. Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику", - сказано в сообщении. Уточняется, что до 30 апреля получат выплату за май пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с первого по четвертое число месяца. Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Заявление о досрочной выплате подавать не нужно. Средства придут автоматически. Согласно данным пресс-службы, если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику с 5 мая. Пенсионеры, которым выплаты доставляет "Почта России", получат деньги за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом 2-3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c7d69d5004c52165434f5895d64e3001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Социальный фонд: некоторые россияне получат пенсии за май в апреле
