Россиянам объяснили, чем грозят переводы от посторонних

2026-04-09T02:02+0300

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Многие россияне относятся к неожиданным переводам от незнакомцев легко: деньги пришли — и хорошо. Однако с недавних пор принимать такие поступления на карту стало серьезным риском. О том, чем это может обернуться, агентству “Прайм” рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.Первая и главная опасность — вас могут невольно втянуть в мошенническую схему. С лета 2025 года в России действует Федеральный закон № 176-ФЗ, установивший уголовную ответственность за дропперство — когда через чужую карту прогоняют чужие деньги."Если на ваш счёт поступил перевод от жертвы мошенников, а потом вы эти деньги куда-то отправили или обналичили — вы звено преступной цепочки. По обновлённой статье 187 УК РФ за это грозит до шести лет лишения свободы. Причём даже если вы просто передали кому-то свою карту за вознаграждение — это уже состав преступления. Доказать полную неосведомлённость на практике крайне сложно", — предупредил Григориади.Вторая проблема — блокировка счета. С 1 января 2026 года Банк России вдвое расширил список признаков подозрительных операций — с 6 до 12 критериев. Теперь банки обязаны приостанавливать переводы на срок до 48 часов при любом подозрении.Что может вызвать подозрение? Например, поступление денег от людей, с которыми у вас раньше не было финансовых контактов, и последующее быстрое переведение этих средств дальше. Банковская система видит такую цепочку и расценивает ее как типичную схему обналичивания.Третий риск — налоговый. Регулярные поступления от разных физических лиц на вашу карту могут быть расценены налоговой службой как доход от незарегистрированной предпринимательской деятельности. Банки обязаны передавать информацию о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, а тот взаимодействует с налоговой. Итог — доначисление налога на доходы физических лиц, пени и штрафы. Причем доказывать, что деньги были подарком или возвратом долга, придется именно вам.Адвокат дает практические советы: не принимайте переводы от незнакомых людей; если деньги пришли по ошибке — не тратьте их, а обратитесь в банк для возврата. Если вы фрилансер или самозанятый и регулярно получаете оплату от разных людей — оформите самозанятость, это защитит от серьезных проблем. При любых переводах знакомым указывайте в комментарии назначение платежа: "возврат долга", "на подарок", "за совместный ужин". Времена, когда перевод на карту был просто переводом, закончились, резюмирует эксперт.

