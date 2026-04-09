Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию с пиратством в международных водах
2026-04-09T12:57+0300
россия
мировая экономика
рф
лондон
дмитрий песков
россия, мировая экономика, рф, лондон, дмитрий песков
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЛОНДОН, Дмитрий Песков
12:57 09.04.2026
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с пиратством в международных водах

Песков: случаи пиратства в международных водах наносили ущерб интересам России

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Неоднократные случаи пиратства в международных водах за последнее время наносили ущерб и интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства, в том числе, наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию с российскими танкерами в международных водах.
В марте правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
31 июля 2025, 14:33
 
РОССИЯМировая экономикаРФЛОНДОНДмитрий Песков
 
 
