В Кремле прокомментировали ситуацию с пиратством в международных водах
Неоднократные случаи пиратства в международных водах за последнее время наносили ущерб и интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T12:57+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Неоднократные случаи пиратства в международных водах за последнее время наносили ущерб и интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства, в том числе, наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию с российскими танкерами в международных водах. В марте правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
россия, мировая экономика, рф, лондон, дмитрий песков
Песков: случаи пиратства в международных водах наносили ущерб интересам России