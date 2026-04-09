https://1prime.ru/20260409/peskov-869030956.html

Россия будет защищать свои интересы в случае пиратства, заявил Песков

2026-04-09T12:56+0300

россия

рф

великобритания

лондон

дмитрий песков

the telegraph

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россия на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета The Telegraph сообщила, что ракетный фрегат сопроводил два российских нефтяных танкера во время их прохождения через пролив Ла-Манш. "Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов", - сказал он журналистам, комментируя новые меры защиты российских танкеров в международных водах, в частности у территорий Великобритании. В марте правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

