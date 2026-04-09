В Петербурге открылась юношеская научно-практическая конференция
2026-04-09T00:02+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" открылась в среду в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
"То, что вы делаете сегодня, будет крайне востребовано... в том числе и вопросы, связанные с использованием информационных технологий, искусственного интеллекта... Это все необходимо и востребовано во всех сферах нашей промышленности", - обратился к участникам конференции вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.
Академик РАН, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской назвал старшеклассников и студентов колледжей, участвующих в конференции, будущим "инженерным спецназом".
Как признался на церемонии открытия генеральный директор, главный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев, много лет назад, остановившись на названии "Будущее сильной России – в высоких технологиях", организаторы этого мероприятия, "кажется, попали в десятку".
Он пояснил журналистам, что в рамках конференции профессиональное жюри оценит научные доклады участников по 13 секциям: от аэродинамики и конструкции летательных аппаратов до биологии и краеведения. Победители и призеры конференции получат преимущества при поступлении в вузы и посетят ведущие наукограды России.
Ежегодно участниками конференции становятся школьники 9-11 классов школ, а также студенты первого-третьего курсов СПО. В 2026 году мероприятие в очном формате соберет 300 человек, что, по данным организаторов, является рекордом за 20 лет.
В целом научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" призвана поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой и создать наилучшие условия для интеграции образовательных учреждений и промышленных предприятий.
Учредителями конференции выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие "Радар ммс", а также городской Дворец творчества юных.
Мероприятие впервые было организовано в 2005 году в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками. Двумя годами позже это переросло в городскую открытую конференцию старшеклассников, которая в настоящее время вышла на общероссийский уровень. За 20 лет проведения конференция на различных этапах собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.
