В Петербурге открылась юношеская научно-практическая конференция - 09.04.2026, ПРАЙМ
В Петербурге открылась юношеская научно-практическая конференция
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" открылась в среду в... | 09.04.2026, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" открылась в среду в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "То, что вы делаете сегодня, будет крайне востребовано... в том числе и вопросы, связанные с использованием информационных технологий, искусственного интеллекта... Это все необходимо и востребовано во всех сферах нашей промышленности", - обратился к участникам конференции вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Академик РАН, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской назвал старшеклассников и студентов колледжей, участвующих в конференции, будущим "инженерным спецназом". Как признался на церемонии открытия генеральный директор, главный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев, много лет назад, остановившись на названии "Будущее сильной России – в высоких технологиях", организаторы этого мероприятия, "кажется, попали в десятку". Он пояснил журналистам, что в рамках конференции профессиональное жюри оценит научные доклады участников по 13 секциям: от аэродинамики и конструкции летательных аппаратов до биологии и краеведения. Победители и призеры конференции получат преимущества при поступлении в вузы и посетят ведущие наукограды России. Ежегодно участниками конференции становятся школьники 9-11 классов школ, а также студенты первого-третьего курсов СПО. В 2026 году мероприятие в очном формате соберет 300 человек, что, по данным организаторов, является рекордом за 20 лет. В целом научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" призвана поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой и создать наилучшие условия для интеграции образовательных учреждений и промышленных предприятий. Учредителями конференции выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие "Радар ммс", а также городской Дворец творчества юных. Мероприятие впервые было организовано в 2005 году в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками. Двумя годами позже это переросло в городскую открытую конференцию старшеклассников, которая в настоящее время вышла на общероссийский уровень. За 20 лет проведения конференция на различных этапах собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.
