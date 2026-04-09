Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сейсмический показатель проекта будущей Приморской АЭС составляет 8 баллов - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260409/pokazatel-869021334.html
Сейсмический показатель проекта будущей Приморской АЭС составляет 8 баллов
Сейсмический показатель проекта будущей Приморской АЭС составляет 8 баллов - 09.04.2026, ПРАЙМ
Сейсмический показатель проекта будущей Приморской АЭС составляет 8 баллов
Сейсмический показатель проекта будущей Приморской АЭС составляет 8 баллов, затопление станции исключено по расположению, сообщил первый вице-президент по... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T03:58+0300
2026-04-09T03:58+0300
энергетика
экономика
владивосток
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869021334.jpg?1775696281
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – ПРАЙМ. Сейсмический показатель проекта будущей Приморской АЭС составляет 8 баллов, затопление станции исключено по расположению, сообщил первый вице-президент по сооружению АО "Атомстройэкспорт" Алексей Жуков. "Реакторное отделение - самое защищенное здание. Всех интересует сейсмика. Для нашего проекта составляет 8 баллов, то есть максимально возможное значение соответствующей строительной конструкции. (АЭС не страшны – ред.) самолет, смерч, ураганы и даже затопление площадки, которое по расположению у нас вообще исключено", - сказал Жуков на региональном энергетическом форуме во Владивостоке. Он отметил, что нормативными документами рекомендованы и реализовываются в проекте атомной станции барьеры от распространения радиации. Это топливная матрица - твердое вещество, которое препятствует распространению радиоактивных веществ, а также сама оболочка топливного элемента. "На чем же основана безопасность атомной станции - в этом блоке в отличие от многих энергоблоков, которые сегодня эксплуатируются, четырехканальная структура систем безопасности предусмотрена. Но почти на всех блоках сегодня эксплуатируемых трехканальная система. Здесь есть дополнительный канал систем безопасности, который обеспечивает полностью безопасность состояния энергоблока даже в ситуации неисправности в одном из каналов", - отметил Жуков. По его словам, кроме того, в этом проекте сделан упор на пассивные системы безопасности. Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год. Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа. Ранее кабмин уточнял, что АЭС будет расположена в Уссурийском городском округе.
владивосток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владивосток, рф
Энергетика, Экономика, Владивосток, РФ
03:58 09.04.2026
 
Сейсмический показатель проекта будущей Приморской АЭС составляет 8 баллов

"Атомстройэкспорт": сейсмический показатель проекта Приморской АЭС составляет 8 баллов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – ПРАЙМ. Сейсмический показатель проекта будущей Приморской АЭС составляет 8 баллов, затопление станции исключено по расположению, сообщил первый вице-президент по сооружению АО "Атомстройэкспорт" Алексей Жуков.
"Реакторное отделение - самое защищенное здание. Всех интересует сейсмика. Для нашего проекта составляет 8 баллов, то есть максимально возможное значение соответствующей строительной конструкции. (АЭС не страшны – ред.) самолет, смерч, ураганы и даже затопление площадки, которое по расположению у нас вообще исключено", - сказал Жуков на региональном энергетическом форуме во Владивостоке.
Он отметил, что нормативными документами рекомендованы и реализовываются в проекте атомной станции барьеры от распространения радиации. Это топливная матрица - твердое вещество, которое препятствует распространению радиоактивных веществ, а также сама оболочка топливного элемента.
"На чем же основана безопасность атомной станции - в этом блоке в отличие от многих энергоблоков, которые сегодня эксплуатируются, четырехканальная структура систем безопасности предусмотрена. Но почти на всех блоках сегодня эксплуатируемых трехканальная система. Здесь есть дополнительный канал систем безопасности, который обеспечивает полностью безопасность состояния энергоблока даже в ситуации неисправности в одном из каналов", - отметил Жуков.
По его словам, кроме того, в этом проекте сделан упор на пассивные системы безопасности.
Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год.
Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа. Ранее кабмин уточнял, что АЭС будет расположена в Уссурийском городском округе.
 
ЭнергетикаЭкономикаВладивостокРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала