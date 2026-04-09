Сейсмический показатель проекта будущей Приморской АЭС составляет 8 баллов, затопление станции исключено по расположению, сообщил первый вице-президент по... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T03:58+0300
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – ПРАЙМ. Сейсмический показатель проекта будущей Приморской АЭС составляет 8 баллов, затопление станции исключено по расположению, сообщил первый вице-президент по сооружению АО "Атомстройэкспорт" Алексей Жуков.
"Реакторное отделение - самое защищенное здание. Всех интересует сейсмика. Для нашего проекта составляет 8 баллов, то есть максимально возможное значение соответствующей строительной конструкции. (АЭС не страшны – ред.) самолет, смерч, ураганы и даже затопление площадки, которое по расположению у нас вообще исключено", - сказал Жуков на региональном энергетическом форуме во Владивостоке.
Он отметил, что нормативными документами рекомендованы и реализовываются в проекте атомной станции барьеры от распространения радиации. Это топливная матрица - твердое вещество, которое препятствует распространению радиоактивных веществ, а также сама оболочка топливного элемента.
"На чем же основана безопасность атомной станции - в этом блоке в отличие от многих энергоблоков, которые сегодня эксплуатируются, четырехканальная структура систем безопасности предусмотрена. Но почти на всех блоках сегодня эксплуатируемых трехканальная система. Здесь есть дополнительный канал систем безопасности, который обеспечивает полностью безопасность состояния энергоблока даже в ситуации неисправности в одном из каналов", - отметил Жуков.
По его словам, кроме того, в этом проекте сделан упор на пассивные системы безопасности.
Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год.
Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа. Ранее кабмин уточнял, что АЭС будет расположена в Уссурийском городском округе.
"Атомстройэкспорт": сейсмический показатель проекта Приморской АЭС составляет 8 баллов
