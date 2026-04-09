На Западе рассказали, как Путин поставил Стармера на место

2026-04-09T16:44+0300

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин унизил британского премьер-министра Кира Стармера перемещением ракетного фрегата "Адмирал Григорович" в Ла-Манш, пишет Daily Express."Путин унизил Стармера, отправив фрегат <…> через Ла-Манш", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, российский лидер таким образом бросил вызов британскому премьеру.The Telegraph в четверг сообщил, что ракетный фрегат "Адмирал Григорович" сопроводил два российских нефтяных танкера во время их прохождения через Ла-Манш.В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Британия введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.

бизнес, мировая экономика, лондон, запад, москва, кир стармер, владимир путин, the telegraph, дмитрий песков