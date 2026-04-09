Путин назвал полет Гагарина историческим событием ХХ века

Президент России Владимир Путин назвал полет Юрия Гагарина в космос историческим и одним из грандиозных событий ХХ века.

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал полет Юрия Гагарина в космос историческим и одним из грандиозных событий ХХ века. "В нынешнем году Россия и весь мир отмечают 65-летие легендарного полета Юрия Алексеевича Гагарина. Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий XX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации", - сказал Путин в обращении к участникам первого Российского космического форума, которое зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.

