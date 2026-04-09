https://1prime.ru/20260409/putin-869036233.html
Путин назвал полет Гагарина историческим событием ХХ века
Путин назвал полет Гагарина историческим событием ХХ века - 09.04.2026, ПРАЙМ
Путин назвал полет Гагарина историческим событием ХХ века
Президент России Владимир Путин назвал полет Юрия Гагарина в космос историческим и одним из грандиозных событий ХХ века. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T17:09+0300
2026-04-09T17:09+0300
2026-04-09T17:09+0300
россия
владимир путин
денис мантуров
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/09/869036056_0:718:2049:1870_1920x0_80_0_0_7711899f3bb1d980c67610e3408bc2a0.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал полет Юрия Гагарина в космос историческим и одним из грандиозных событий ХХ века. "В нынешнем году Россия и весь мир отмечают 65-летие легендарного полета Юрия Алексеевича Гагарина. Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий XX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации", - сказал Путин в обращении к участникам первого Российского космического форума, которое зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/09/869036056_0:526:2049:2062_1920x0_80_0_0_95e8f72619061ffcc9a59d792e858327.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, денис мантуров, общество
РОССИЯ, Владимир Путин, Денис Мантуров, Общество
Путин назвал полет Гагарина историческим событием ХХ века
Путин назвал полет Гагарина историческим и одним из грандиозных событий ХХ века