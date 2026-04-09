Глава Роструда рассказал о потребности в работниках в российской экономике

Экономика России будет нуждаться в 12 миллионах работников к 2032 году, сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости РФ Михаил Иванков. | 09.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экономика России будет нуждаться в 12 миллионах работников к 2032 году, сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости РФ Михаил Иванков. "В прошлом году Минтрудом России был впервые сформирован прогноз кадровой потребности экономики на ближайшее пятилетие, а сейчас уже опубликован прогноз на ближайшие семь лет. Это не просто сухие статистические выкладки, а полноценная картина будущего, которая позволяет заглянуть в горизонт планирования до 2032 года. Согласно прогнозу, экономика страны будет нуждаться в 12 миллионах человек", - сказал Иванков на пленарном заседании X Санкт-Петербургского Международного форума труда. Он отметил, что восполнить потребность в работниках будет возможно при условии подготовки образовательными учреждениями специалистов с таким набором компетенций, который необходим предприятиям и конкретным работодателям. "Мы должны не только при этом корректировать контрольные цифры приема, но и обеспечить быструю и эффективную адаптацию молодого сотрудника на рабочем месте, снизив таким образом потери рабочего времени на период привыкания к новому месту работы. Один из способов решения этой задачи – это целевое обучение, подготовка квалифицированных специалистов под запросы конкретного работодателя", - добавил Иванков.

