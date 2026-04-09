https://1prime.ru/20260409/riski-869025682.html

В ЦБ рассказали о проинфляционных рисках из-за событий на Ближнем Востоке

В ЦБ рассказали о проинфляционных рисках из-за событий на Ближнем Востоке - 09.04.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о проинфляционных рисках из-за событий на Ближнем Востоке

События на Ближнем Востоке несут дополнительные проинфляционные риски для России, в связи с чем ЦБ РФ к 24 апреля оценит их влияние на экономику, сообщил... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T08:56+0300

2026-04-09T08:56+0300

2026-04-09T08:56+0300

финансы

россия

ближний восток

рф

новосибирск

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 апр - ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке несут дополнительные проинфляционные риски для России, в связи с чем ЦБ РФ к 24 апреля оценит их влияние на экономику, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Новосибирске с участием бизнеса и общественников. "Рост цен на нефть, на удобрения, все это чревато ускорением темпа роста инфляции глобально в развитых и развивающихся странах. Эти риски совершенно очевидны. Если смотреть в будущее, это то, что может повысить инфляционную картину и у нас. Поэтому… события на Ближнем Востоке несут для нас дополнительные проинфляционные риски", - сказал он. Тремасов пояснил, что ЦБ РФ рассматривает эту ситуацию и уже в апреле представит уточненный прогноз инфляции в России. "Масштаб их (рисков - ред.) мы будем оценивать в ходе апрельского раунда… У нас заседание совета директоров 24 апреля опорное, на котором мы представим уточненный прогноз с учетом дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке", - сказал он.

https://1prime.ru/20260408/ator-869004273.html

ближний восток

рф

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, ближний восток, рф, новосибирск, банк россия