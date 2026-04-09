В ЦБ рассказали о проинфляционных рисках из-за событий на Ближнем Востоке
События на Ближнем Востоке несут дополнительные проинфляционные риски для России, в связи с чем ЦБ РФ к 24 апреля оценит их влияние на экономику, сообщил... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T08:56+0300
НОВОСИБИРСК, 9 апр - ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке несут дополнительные проинфляционные риски для России, в связи с чем ЦБ РФ к 24 апреля оценит их влияние на экономику, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Новосибирске с участием бизнеса и общественников. "Рост цен на нефть, на удобрения, все это чревато ускорением темпа роста инфляции глобально в развитых и развивающихся странах. Эти риски совершенно очевидны. Если смотреть в будущее, это то, что может повысить инфляционную картину и у нас. Поэтому… события на Ближнем Востоке несут для нас дополнительные проинфляционные риски", - сказал он. Тремасов пояснил, что ЦБ РФ рассматривает эту ситуацию и уже в апреле представит уточненный прогноз инфляции в России. "Масштаб их (рисков - ред.) мы будем оценивать в ходе апрельского раунда… У нас заседание совета директоров 24 апреля опорное, на котором мы представим уточненный прогноз с учетом дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке", - сказал он.
https://1prime.ru/20260408/ator-869004273.html
