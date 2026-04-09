В ЦБ рассказали о проинфляционных рисках из-за событий на Ближнем Востоке - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/riski-869025682.html
В ЦБ рассказали о проинфляционных рисках из-за событий на Ближнем Востоке
финансы
россия
ближний восток
рф
новосибирск
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
ближний восток
рф
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a43fb10000f0264b491453230417111d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:56 09.04.2026
 
В ЦБ рассказали о проинфляционных рисках из-за событий на Ближнем Востоке

Тремасов: события на Ближнем Востоке несут проинфляционные риски для России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
Здание ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 9 апр - ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке несут дополнительные проинфляционные риски для России, в связи с чем ЦБ РФ к 24 апреля оценит их влияние на экономику, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Новосибирске с участием бизнеса и общественников.
"Рост цен на нефть, на удобрения, все это чревато ускорением темпа роста инфляции глобально в развитых и развивающихся странах. Эти риски совершенно очевидны. Если смотреть в будущее, это то, что может повысить инфляционную картину и у нас. Поэтому… события на Ближнем Востоке несут для нас дополнительные проинфляционные риски", - сказал он.
Тремасов пояснил, что ЦБ РФ рассматривает эту ситуацию и уже в апреле представит уточненный прогноз инфляции в России.
"Масштаб их (рисков - ред.) мы будем оценивать в ходе апрельского раунда… У нас заседание совета директоров 24 апреля опорное, на котором мы представим уточненный прогноз с учетом дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке", - сказал он.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала