Росэнергоатом рассказал о разработке 17 энергоблоков в России и за рубежом

Росэнергоатом рассказал о разработке 17 энергоблоков в России и за рубежом - 09.04.2026, ПРАЙМ

Росэнергоатом рассказал о разработке 17 энергоблоков в России и за рубежом

Семнадцать энергоблоков в России и за рубежом находятся на разных стадиях разработки Росэнергоатомом, сообщила директор департамента по работе с регионами и... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T04:46+0300

2026-04-09T04:46+0300

2026-04-09T05:08+0300

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – ПРАЙМ. Семнадцать энергоблоков в России и за рубежом находятся на разных стадиях разработки Росэнергоатомом, сообщила директор департамента по работе с регионами и органами государственной власти АО "Концерн Росэнергоатом" Светлана Чурилова. "Уже сегодня у нас в стране на разных стадиях разработки сооружения в России и за рубежом находятся 17 энергоблоков. Основной фокус внимания в этом (2026 - ред.) году будет сосредоточен на Курской атомной станции, на обеспечении ввода в эксплуатацию первого энергоблока. Также идет реализация зарубежных проектов. Поэтому у нас очень большие задачи по развитию разных территорий", - сказала Чурилова на региональном энергетическом форуме во Владивостоке.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владивосток