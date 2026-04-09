https://1prime.ru/20260409/rosenergoatom-869021939.html
Росэнергоатом рассказал о разработке 17 энергоблоков в России и за рубежом
2026-04-09T04:46+0300
энергетика
россия
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869021939.jpg?1775700535
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток
Энергетика, РОССИЯ, Владивосток
Росэнергоатом: в России и за рубежом идет разработка 17 энергоблоков
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – ПРАЙМ. Семнадцать энергоблоков в России и за рубежом находятся на разных стадиях разработки Росэнергоатомом, сообщила директор департамента по работе с регионами и органами государственной власти АО "Концерн Росэнергоатом" Светлана Чурилова.
"Уже сегодня у нас в стране на разных стадиях разработки сооружения в России и за рубежом находятся 17 энергоблоков. Основной фокус внимания в этом (2026 - ред.) году будет сосредоточен на Курской атомной станции, на обеспечении ввода в эксплуатацию первого энергоблока. Также идет реализация зарубежных проектов. Поэтому у нас очень большие задачи по развитию разных территорий", - сказала Чурилова на региональном энергетическом форуме во Владивостоке.