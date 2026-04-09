Россия обошла Польшу на выборах в Исполсовет ВПП

Россия обошла Польшу на выборах в Исполсовет ВПП

2026-04-09T02:27+0300

ООН, 9 апр – ПРАЙМ. Россия обошла поддерживаемую европейскими странами Польшу на выборах в состав исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП), сообщил зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков. "По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027–2029 годов. За место в этом органе наша страна конкурировала с Польшей. Избрание России в Исполсовет подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования", – сказал Чумаков журналистам. Польша, выдвинутая от европейской группы и рассчитывавшая на консолидированную поддержку европейских стран, что придавало голосованию дополнительную интригу, в итоге не получила необходимого большинства голосов членов ЭКОСОС, отметил он. По его словам, Россия на протяжении многих лет выступала надежным и ответственным партнером ВПП, а базовые принципы Москвы остаются неизменными: РФ последовательно выступает против политизации гуманитарной помощи, отстаивает неукоснительное соблюдение основополагающих гуманитарных принципов. "Российские донорские взносы направляются не только на оказание срочной продовольственной помощи нуждающимся по всему миру – в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Центральной Азии, – но и на реализацию долгосрочных программ развития и обеспечения продовольственной безопасности", – констатировал Чумаков.

россия, мировая экономика, польша, москва, рф, оон