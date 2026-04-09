Россия обошла Польшу на выборах в Исполсовет ВПП - 09.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260409/rossija-869020061.html
Россия обошла Польшу на выборах в Исполсовет ВПП
Россия обошла поддерживаемую европейскими странами Польшу на выборах в состав исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП), сообщил... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T02:27+0300
02:27 09.04.2026
 
Россия обошла Польшу на выборах в Исполсовет ВПП

Зампостпреда при ООН Чумаков: Россия обошла Польшу на выборах в Исполсовет ВПП

ООН, 9 апр – ПРАЙМ. Россия обошла поддерживаемую европейскими странами Польшу на выборах в состав исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП), сообщил зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков.
"По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027–2029 годов. За место в этом органе наша страна конкурировала с Польшей. Избрание России в Исполсовет подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования", – сказал Чумаков журналистам.
Польша, выдвинутая от европейской группы и рассчитывавшая на консолидированную поддержку европейских стран, что придавало голосованию дополнительную интригу, в итоге не получила необходимого большинства голосов членов ЭКОСОС, отметил он.
По его словам, Россия на протяжении многих лет выступала надежным и ответственным партнером ВПП, а базовые принципы Москвы остаются неизменными: РФ последовательно выступает против политизации гуманитарной помощи, отстаивает неукоснительное соблюдение основополагающих гуманитарных принципов.
"Российские донорские взносы направляются не только на оказание срочной продовольственной помощи нуждающимся по всему миру – в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Центральной Азии, – но и на реализацию долгосрочных программ развития и обеспечения продовольственной безопасности", – констатировал Чумаков.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
