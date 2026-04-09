В России вырос спрос на украшения с выращенными бриллиантами

В России вырос спрос на украшения с выращенными бриллиантами - 09.04.2026, ПРАЙМ

В России вырос спрос на украшения с выращенными бриллиантами

Спрос на украшения с выращенными бриллиантами увеличился в 3,4 раза в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, выяснили для РИА Новости аналитики ювелирной... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T05:46+0300

2026-04-09T05:46+0300

2026-04-09T05:46+0300

бизнес

финансы

экономика

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Спрос на украшения с выращенными бриллиантами увеличился в 3,4 раза в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, выяснили для РИА Новости аналитики ювелирной сети "585 Золотой". "По данным "585 Золотой", спрос на украшения с выращенными бриллиантами увеличился в 3,4 раза в 2025 году", - говорится в сообщении. Согласно данным опроса ювелирного бренда Smart Diamonds, в котором приняли участие более 3 тысяч россиян старше 18 лет, больше половины респондентов носят украшения с бриллиантами, однако всего 35% из них знают о происхождении своих камней. На вопрос о том, что такое выращенные бриллианты, смогут ответить 46%, а почти треть (29%) признают, что не понимают разницы между природными и выращенными камнями. Около половины опрошенных (48%) справедливо полагают, что основная разница заключается в цене изделий. Чуть более четверти опрошенных считает, что камни отличаются внешним видом, 15% думают, что отличие заключается в качестве, а подавляющее большинство респондентов верно предположило, что бриллианты различаются происхождением (69%). Только 22% респондентов заявили, что принципиально выберут исключительно природный камень. Бумеры по-прежнему называют происхождение камня важнейшим фактором при покупке, а вот зумеры, наоборот, предпочтут выращенные бриллианты, если их устроят три фактора: цена, размер и внешний вид камня.

бизнес, финансы