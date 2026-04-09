Россияне смогут узнать, где была выловлена и переработана рыба - 09.04.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут узнать, где была выловлена и переработана рыба
2026-04-09T00:17+0300
бизнес
технологии
россия
дальний восток
росрыболовство
россельхознадзор
00:17 09.04.2026
 
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне в мобильном приложении системы маркировки "Честный знак" смогут узнать, где была выловлена и переработана рыба, а также ее маршрут до полки магазина, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).
"В мобильном приложении "Честный знак" появился новый цифровой сервис - карта происхождения рыбной продукции. Теперь покупатели могут проследить путь рыбы от места вылова или аквакультуры до прилавка магазина… Сканируя код маркировки, пользователь получает подробную информацию о продукте: где была выловлена рыба, где она переработана и из какого сырья изготовлена", - говорится в сообщении.
Сервис доступен для таких маркируемых товаров, как рыбные консервы, морепродукты и икра. Сканируя код маркировки на товаре, пользователь видит интерактивную карту с ключевыми точками маршрута товара. Также указывается, где именно проходила переработка - на судне, на берегу или в другом регионе. Если сырьё импортное, система это покажет.
"От моря до прилавка рыба проделывает расстояние, измеряемое тысячами километров, а не несколькими сотнями, как, к примеру, курица. Свыше 70% рыбы наши рыбаки добывают на Дальнем Востоке, еще около 10% – на Севере. Причем основной объем добывается в сотнях, в тысячах миль от берега. Российский потребитель зачастую не осознает, какой длинный путь "проделывает" рыба, чтобы попасть к нему на стол. Возможность цифровой прослеживаемости продукта – от рыбака до производителя и магазина – будет повышать потребительскую грамотность, менять отношение россиян к рыбной полке", – прокомментировал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Достоверность данных обеспечивается за счет интеграции с государственными системами - отраслевой системой мониторинга Росрыболовства и ФГИС "ВетИС" Россельхознадзора. Обмен данными с "Честным знаком" реализован при участии Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС). В Росрыболовстве уверены, что новый сервис сделает рынок более прозрачным и поможет потребителям легче ориентироваться в информации о рыбной продукции.
"Важно, чтобы люди могли быстро и просто разбираться в составе и происхождении продуктов. На упаковке такие данные указывают далеко не все производители, а иногда они напечатаны слишком мелко. Мы собрали весь наш массив данных о районах промысла, рыболовных участках, обеспечили обмен данными между тремя информационными системами, чтобы карта происхождения рыбной продукции предоставляла полную и достоверную информацию потребителям о продукции на прилавках", - пояснил глава ЦСМС Александр Михайлов.
 
