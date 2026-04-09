СМИ рассказали, как Путин унизил Стармера - 09.04.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, как Путин унизил Стармера
Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" обеспечил сопровождение двух российских нефтяных танкеров при их прохождении через Ла-Манш, сообщает газета The Telegraph.
СМИ рассказали, как Путин унизил Стармера

Telegraph: фрегат "Адмирал Григорович" сопровожил российские танкеры через Ла-Манш

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" обеспечил сопровождение двух российских нефтяных танкеров при их прохождении через Ла-Манш, сообщает газета The Telegraph.
"Фрегат "Адмирал Григорович" <…>, вооруженный противокорабельными, крылатыми и зенитными ракетами, прошел между двумя танкерами "Universal" и "Enigma", направлявшимися на запад в сторону Плимута", — отмечается в материале.
По мнению издания, таким образом президент России Владимир Путин явно продемонстрировал игнорирование угроз британского премьера Кира Стармера о захвате российских судов, попавших под санкции.
В Кремле прокомментировали ситуацию с пиратством в международных водах
Отмечается, что за передвижением флотилии следил британский военно-морской корабль RFA Tideforce.
В марте Лондон заявил, что вооруженные силы Великобритании получат право осматривать суда, находящиеся под санкциями, если они следуют транзитом через британские территориальные воды. Кроме того, Великобритания намерена ввести дополнительные санкции, которые перекроют доступ в британские воды, включая Ла-Манш, судам, попавшим под санкции. В заявлении подчеркнуто, что это расширение ограничений затрагивает так называемый "теневой флот", якобы участвующий в перевозке российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на фоне частых случаев пиратства в международных водах, Москва будет принимать меры для защиты своих интересов.
