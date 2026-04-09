https://1prime.ru/20260409/rossiya-869032970.html

СМИ рассказали, как Путин унизил Стармера

2026-04-09T14:41+0300

великобритания

лондон

москва

дмитрий песков

кир стармер

владимир путин

the telegraph

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860003478_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_e5254dc710550d9ae676cc05e4bc5830.jpg

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" обеспечил сопровождение двух российских нефтяных танкеров при их прохождении через Ла-Манш, сообщает газета The Telegraph. "Фрегат "Адмирал Григорович" <…>, вооруженный противокорабельными, крылатыми и зенитными ракетами, прошел между двумя танкерами "Universal" и "Enigma", направлявшимися на запад в сторону Плимута", — отмечается в материале.По мнению издания, таким образом президент России Владимир Путин явно продемонстрировал игнорирование угроз британского премьера Кира Стармера о захвате российских судов, попавших под санкции. Отмечается, что за передвижением флотилии следил британский военно-морской корабль RFA Tideforce. В марте Лондон заявил, что вооруженные силы Великобритании получат право осматривать суда, находящиеся под санкциями, если они следуют транзитом через британские территориальные воды. Кроме того, Великобритания намерена ввести дополнительные санкции, которые перекроют доступ в британские воды, включая Ла-Манш, судам, попавшим под санкции. В заявлении подчеркнуто, что это расширение ограничений затрагивает так называемый "теневой флот", якобы участвующий в перевозке российских энергоресурсов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на фоне частых случаев пиратства в международных водах, Москва будет принимать меры для защиты своих интересов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

