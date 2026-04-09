https://1prime.ru/20260409/rossiya-869039281.html
"Ослабить ее". В Финляндии жестко высказались об отношениях с Москвой
Европейские лидеры продолжают пытаться навредить России, жертвуя интересами своих граждан, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T21:53+0300
москва
россия
европа
финляндия
дмитрий песков
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры продолжают пытаться навредить России, жертвуя интересами своих граждан, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема."ЕС превратился в структуру, разжигающую войну и работающую над продолжением конфликта без какой-либо стратегии его прекращения. (Экс-президент США Джо — Прим. ред.) Байден добивался затяжного конфликта на Украине, и большинство лидеров ЕС продолжают работать в том же направлении, надеясь ослабить Россию и сдержать ее", — высказался он в соцсети X.По словам политика, процветание Европы напрямую зависит от хороших отношений с Россией.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг сообщил, что страны Европы по-прежнему полностью отказываются от каких-либо контактов с Москвой, и это вызывает сожаление.Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами, ему при необходимости можно позвонить.
москва
европа
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Политик Мема: Европа продолжает пытаться ослабить РФ в ущерб себе