"Ослабить ее". В Финляндии жестко высказались об отношениях с Москвой - 09.04.2026, ПРАЙМ
"Ослабить ее". В Финляндии жестко высказались об отношениях с Москвой
Европейские лидеры продолжают пытаться навредить России, жертвуя интересами своих граждан, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
москва
россия
европа
финляндия
дмитрий песков
владимир путин
ес
Политик Мема: Европа продолжает пытаться ослабить РФ в ущерб себе

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры продолжают пытаться навредить России, жертвуя интересами своих граждан, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"ЕС превратился в структуру, разжигающую войну и работающую над продолжением конфликта без какой-либо стратегии его прекращения. (Экс-президент США Джо — Прим. ред.) Байден добивался затяжного конфликта на Украине, и большинство лидеров ЕС продолжают работать в том же направлении, надеясь ослабить Россию и сдержать ее", — высказался он в соцсети X.
По словам политика, процветание Европы напрямую зависит от хороших отношений с Россией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг сообщил, что страны Европы по-прежнему полностью отказываются от каких-либо контактов с Москвой, и это вызывает сожаление.
Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами, ему при необходимости можно позвонить.
