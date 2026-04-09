"Ослабить ее". В Финляндии жестко высказались об отношениях с Москвой

"Ослабить ее". В Финляндии жестко высказались об отношениях с Москвой - 09.04.2026, ПРАЙМ

"Ослабить ее". В Финляндии жестко высказались об отношениях с Москвой

Европейские лидеры продолжают пытаться навредить России, жертвуя интересами своих граждан, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T21:53+0300

2026-04-09T21:53+0300

2026-04-09T21:53+0300

москва

россия

европа

финляндия

дмитрий песков

владимир путин

ес

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры продолжают пытаться навредить России, жертвуя интересами своих граждан, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема."ЕС превратился в структуру, разжигающую войну и работающую над продолжением конфликта без какой-либо стратегии его прекращения. (Экс-президент США Джо — Прим. ред.) Байден добивался затяжного конфликта на Украине, и большинство лидеров ЕС продолжают работать в том же направлении, надеясь ослабить Россию и сдержать ее", — высказался он в соцсети X.По словам политика, процветание Европы напрямую зависит от хороших отношений с Россией.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг сообщил, что страны Европы по-прежнему полностью отказываются от каких-либо контактов с Москвой, и это вызывает сожаление.Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами, ему при необходимости можно позвонить.

москва

европа

финляндия

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

москва, россия, европа, финляндия, дмитрий песков, владимир путин, ес