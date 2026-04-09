Росстандарт принял новый ГОСТ на электромотоциклы
Росстандарт принял новый ГОСТ на электромотоциклы - 09.04.2026, ПРАЙМ
Росстандарт принял новый ГОСТ на электромотоциклы
Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом, требования вступят в силу в мае текущего года, выяснило РИА Новости, изучив... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T01:17+0300
2026-04-09T01:17+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом, требования вступят в силу в мае текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
"Требования стандарта направлены на повышение безопасности мопедов и мотоциклов с электрическим приводом, меры по их выполнению закладываются при разработке конструкции транспортных средств", - прокомментировали агентству в Росстандарте.
ГОСТ устанавливает требования к мерам эксплуатационной безопасности мопедов и электромотоциклов. Так, для того, чтобы перевести силовую установку из выключенного состояния в режим движения, водитель должен выполнить как минимум два действия.
На приборной панели должна быть индикация, показывающая водителю, что силовая установка находится в режиме движения.
Помимо этого, необходима индикация низкого уровня зарядки батареи для того, чтобы водитель мог безопасно покидать зоны движения.
"Действующая система ГОСТов обеспечивает комплексное нормативное регулирование отрасли, направленное на повышение безопасности, качества и технологической совместимости мототранспортных средств в России", - заключили в Росстандарте.
бизнес, росстандарт
Росстандарт принял новый ГОСТ на электромотоциклы
Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом, требования вступят в силу в мае текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
"Требования стандарта направлены на повышение безопасности мопедов и мотоциклов с электрическим приводом, меры по их выполнению закладываются при разработке конструкции транспортных средств", - прокомментировали агентству в Росстандарте.
ГОСТ устанавливает требования к мерам эксплуатационной безопасности мопедов и электромотоциклов. Так, для того, чтобы перевести силовую установку из выключенного состояния в режим движения, водитель должен выполнить как минимум два действия.
На приборной панели должна быть индикация, показывающая водителю, что силовая установка находится в режиме движения.
Помимо этого, необходима индикация низкого уровня зарядки батареи для того, чтобы водитель мог безопасно покидать зоны движения.
"Действующая система ГОСТов обеспечивает комплексное нормативное регулирование отрасли, направленное на повышение безопасности, качества и технологической совместимости мототранспортных средств в России", - заключили в Росстандарте.