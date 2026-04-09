В Подмосковье увеличили штраф за неоплату парковок - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/shtraf-869029232.html
2026-04-09T11:57+0300
бизнес
общество
московская область
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_0:85:3184:1876_1920x0_80_0_0_93b8e1ea8675069c37cf09a51f733255.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Штраф за неоплату парковок в Подмосковье для должностных лиц увеличен до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 15 тысяч рублей, такое решение было принято на 133-м заседании Мособлдумы. "В Московской области увеличены штрафы за неоплату парковок для юридических и должностных лиц: с 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей должностным лицам; с 2,5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей - юридическим лицам", - говорится в канале Мособлдумы на платформе Мах. При этом, согласно сообщению, для физических лиц размер штрафа остался прежним – 2,5 тысячи рублей. "В других регионах – в Ставропольском крае, Волгоградской, Ленинградской областях – уже давно применяется дифференцированная ответственность. И опыт признан успешным", – отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин, слова которого приводятся в сообщении.
https://1prime.ru/20260401/mesto-868810295.html
московская область
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_5aeabf60c53f5811309a4da8ce4929b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
В Подмосковье увеличили штраф за неоплату парковок для должностных и юрлиц

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
Дорожные знаки. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Штраф за неоплату парковок в Подмосковье для должностных лиц увеличен до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 15 тысяч рублей, такое решение было принято на 133-м заседании Мособлдумы.
Московской области увеличены штрафы за неоплату парковок для юридических и должностных лиц: с 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей должностным лицам; с 2,5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей - юридическим лицам", - говорится в канале Мособлдумы на платформе Мах.
При этом, согласно сообщению, для физических лиц размер штрафа остался прежним – 2,5 тысячи рублей.
"В других регионах – в Ставропольском крае, Волгоградской, Ленинградской областях – уже давно применяется дифференцированная ответственность. И опыт признан успешным", – отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин, слова которого приводятся в сообщении.
Крымский мост в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2026
Юрист предупредила об ответственности за самозахват парковки во дворах
1 апреля, 13:03
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала