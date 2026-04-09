В Подмосковье увеличили штраф за неоплату парковок
Штраф за неоплату парковок в Подмосковье для должностных лиц увеличен до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 15 тысяч рублей, такое решение было принято... | 09.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Штраф за неоплату парковок в Подмосковье для должностных лиц увеличен до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 15 тысяч рублей, такое решение было принято на 133-м заседании Мособлдумы. "В Московской области увеличены штрафы за неоплату парковок для юридических и должностных лиц: с 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей должностным лицам; с 2,5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей - юридическим лицам", - говорится в канале Мособлдумы на платформе Мах. При этом, согласно сообщению, для физических лиц размер штрафа остался прежним – 2,5 тысячи рублей. "В других регионах – в Ставропольском крае, Волгоградской, Ленинградской областях – уже давно применяется дифференцированная ответственность. И опыт признан успешным", – отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин, слова которого приводятся в сообщении.
https://1prime.ru/20260401/mesto-868810295.html
