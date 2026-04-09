Общественные слушания по строительству Приморской АЭС пройдут 14 апреля - 09.04.2026, ПРАЙМ
Общественные слушания по строительству Приморской АЭС пройдут 14 апреля
2026-04-09T03:18+0300
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – ПРАЙМ. Общественные слушания по проекту строительства Приморской АЭС пройдут в Уссурийске 14 апреля, сообщил первый вице-президент по сооружению АО "Атомстройэкспорт" Алексей Жуков. "Буквально через несколько дней, а именно 14 апреля, пройдут общественные слушания в городе Уссурийске, в месте размещения администрации, по обсуждению вопросов сооружения (АЭС). Вопросы, которые мы будем сегодня здесь обсуждать, они выйдут так или иначе на общественное слушание", - сказал Жуков, выступая на региональном энергетическом форуме во Владивостоке. Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год. Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа. Ранее кабмин уточнял, что АЭС будет расположена в Уссурийском городском округе.
03:18 09.04.2026
 
