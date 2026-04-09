СМИ: конфликт на Ближнем Востоке ударил по малому бизнесу в Турции - 09.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260409/smi-869025882.html
СМИ: конфликт на Ближнем Востоке ударил по малому бизнесу в Турции

Ekonomim: малый бизнес в Турции стал чаще закрываться из-за войны на Ближнем Востоке

АНКАРА, 9 апр – ПРАЙМ. Война на Ближнем Востоке негативно отразилась на малом бизнесе Турции: число закрытых предприятий выросло выросло более чем на 10%, сообщает газета Ekonomim.
"В марте число открытых предприятий сократилось на 12,7%, тогда как число закрытых выросло на 11,5%", — пишет издание.
По данным издания, конфликт, начавшийся после ударов США и Израиля по Ирану, усилил негативные тенденции в экономике, которые ранее формировались на фоне дезинфляционной политики.
Отмечается, что в первом квартале 2026 года число закрытых предприятий выросло на 11,7% — до более чем 34 тысяч, тогда как количество новых бизнесов сократилось почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты указывают, что война усилила давление на торговлю и внутренний рынок, ускорив спад деловой активности. На фоне роста издержек и неопределённости предприниматели чаще закрывают бизнес или откладывают запуск новых проектов.
"Конфликт в регионе стал дополнительным фактором, усилившим уже существующие проблемы в турецкой экономике, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса",- уточнило издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна одержала победу в войне с США после принятия иранского предложения из 10 пунктов.
