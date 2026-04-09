Сотрудники Центра Хруничева проводят лекции для студентов и школьников
2026-04-09T01:26+0300
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Сотрудники Центра Хруничева, где производятся ракеты семейства "Ангара", проводят лекции для студентов и школьников, круглые столы и конференции с преподавателями вузов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор предприятия Денис Денискин.
"В рамках Недели космоса и Дня космонавтики наши специалисты участвуют в различных тематических мероприятиях, нацеленных на широкую профориентационную работу с подшефными предприятию школами, целевыми колледжами и вузами", - сказал Денискин.
Он отметил, что конструкторы предприятия проведут лекции для учеников и студентов, а также будут организованы круглые столы по проектной и исследовательской деятельности будущих сотрудников Центра Хруничева. Кроме того, ожидаются совместные с преподавателями целевых вузов конференции.
По словам Денискина, музей предприятия, как "одна из площадок по популяризации достижений отечественной ракетно-космической отрасли", в этот период работает в высокой степени загрузки экскурсиями и тематическими лекциями.
"Неделе космоса предшествовала значимая дата нашего предприятия – 75-летие Конструкторского бюро "Салют". Этому событию в музее посвящена специальная временная выставка, отражающая работу бюро в интересах отечественной авиации и космоса", - добавил он.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Полностью интервью с Денисом Денискиным читайте на сайте ria.ru в пятницу в 11.00 мск.
