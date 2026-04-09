https://1prime.ru/20260409/sotrudniki-869019295.html

Сотрудники Центра Хруничева проводят лекции для студентов и школьников

2026-04-09T01:26+0300

технологии

общество

здоровье

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869019295.jpg?1775687206

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Сотрудники Центра Хруничева, где производятся ракеты семейства "Ангара", проводят лекции для студентов и школьников, круглые столы и конференции с преподавателями вузов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор предприятия Денис Денискин. "В рамках Недели космоса и Дня космонавтики наши специалисты участвуют в различных тематических мероприятиях, нацеленных на широкую профориентационную работу с подшефными предприятию школами, целевыми колледжами и вузами", - сказал Денискин. Он отметил, что конструкторы предприятия проведут лекции для учеников и студентов, а также будут организованы круглые столы по проектной и исследовательской деятельности будущих сотрудников Центра Хруничева. Кроме того, ожидаются совместные с преподавателями целевых вузов конференции. По словам Денискина, музей предприятия, как "одна из площадок по популяризации достижений отечественной ракетно-космической отрасли", в этот период работает в высокой степени загрузки экскурсиями и тематическими лекциями. "Неделе космоса предшествовала значимая дата нашего предприятия – 75-летие Конструкторского бюро "Салют". Этому событию в музее посвящена специальная временная выставка, отражающая работу бюро в интересах отечественной авиации и космоса", - добавил он. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026. Полностью интервью с Денисом Денискиным читайте на сайте ria.ru в пятницу в 11.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

