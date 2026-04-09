Сотрудники Центра Хруничева проводят лекции для студентов и школьников - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/sotrudniki-869019295.html
Сотрудники Центра Хруничева проводят лекции для студентов и школьников
2026-04-09T01:26+0300
технологии
общество
здоровье
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869019295.jpg?1775687206
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Сотрудники Центра Хруничева, где производятся ракеты семейства "Ангара", проводят лекции для студентов и школьников, круглые столы и конференции с преподавателями вузов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор предприятия Денис Денискин. "В рамках Недели космоса и Дня космонавтики наши специалисты участвуют в различных тематических мероприятиях, нацеленных на широкую профориентационную работу с подшефными предприятию школами, целевыми колледжами и вузами", - сказал Денискин. Он отметил, что конструкторы предприятия проведут лекции для учеников и студентов, а также будут организованы круглые столы по проектной и исследовательской деятельности будущих сотрудников Центра Хруничева. Кроме того, ожидаются совместные с преподавателями целевых вузов конференции. По словам Денискина, музей предприятия, как "одна из площадок по популяризации достижений отечественной ракетно-космической отрасли", в этот период работает в высокой степени загрузки экскурсиями и тематическими лекциями. "Неделе космоса предшествовала значимая дата нашего предприятия – 75-летие Конструкторского бюро "Салют". Этому событию в музее посвящена специальная временная выставка, отражающая работу бюро в интересах отечественной авиации и космоса", - добавил он. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026. Полностью интервью с Денисом Денискиным читайте на сайте ria.ru в пятницу в 11.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:26 09.04.2026
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала