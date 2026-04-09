https://1prime.ru/20260409/ssha-869018726.html

СМИ: США рассматривают план "наказания" НАТО за позицию по Ирану

2026-04-09T00:02+0300

мировая экономика

экономика

общество

сша

иран

израиль

дональд трамп

марк рютте

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869018726.jpg?1775682150

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. США рассматривают план "наказания" ряда стран НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США Дональда Трампа. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп намерен провести с генсеком НАТО Марком Рютте очень откровенный и прямой разговор позднее в среду на фоне своей критики в адрес альянса. Левитт добавила, что Североатлантический альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану. "Администрация Трампа рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, как она считает, были бесполезны США и Израилю в ходе войны против Ирана. Предложение предполагает вывод войск из стран-членов НАТО, которые были признаны бесполезными для военных действий в Иране и передислокации их (войск - ред.) в страны, которые выразили поддержку кампании", - говорится в сообщении издания. Согласно публикации, этот план уже получил поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации США, но пока находится на ранней стадии разработки. Кроме того, обсуждаются и другие варианты действий. Так, помимо передислокации войск, план может включать закрытие американской базы как минимум в одной из европейских стран, возможно, в Испании или Германии, добавили два представителя администрации. Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы её не оказывать. Кроме того, американский лидер сообщил, что он готов попрощаться с альянсом из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

