В США нашли новые могилы ликвидированных на Украине наемников

РИА Новости нашло в США новые могилы воевавших на стороне киевского режима американских наемников из числа ветеранов Ирака и Афганистана. | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T03:33+0300

ВАШИНГТОН, 9 апр – ПРАЙМ. РИА Новости нашло в США новые могилы воевавших на стороне киевского режима американских наемников из числа ветеранов Ирака и Афганистана. Один из погибших американцев – Кори Навроцки из штата Пенсильвания. По данным издания Newsweek, мужчина - ветеран морской пехоты с 20-летним стажем, был на боевых задания в Ираке, Афганистане и Кувейте. Навроцки был ликвидирован при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября 2024 года. Как сообщил член палаты представителей штата Пенсильвания Стивен Малагари на заседании органа в июле 2025 года, "Кори погиб при исполнении боевой задачи 27 октября 2024 года в Брянской области России в ходе, как сообщается, разведывательно-диверсионного рейда… в составе ВСУ". Многочисленные СМИ также подтверждают эту информацию. CNN, например, передавало, что наемник был уничтожен в "Брянской области в России". Корреспондент РИА Новости выяснил, что Навроцки похоронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. Уроженец Техаса Эрик Гигглмен, как следует из его некролога, прослужил в американской армии восемь лет (2013-2021), был в двух боевых "командировках" в Афганистане. В апреле 2022 года Гигглмен встал на сторону ВСУ и был убит в ноябре 2025 года в Запорожской области, отмечается в некрологе. Мужчина похоронен в родном штате. Еще один ликвидированный наемник – Круз Майкл Брайан. Мужчина прослужил в нацгвардии штата Орегон 14 лет и также выполнял "боевые задания" в Афганистане и Ираке, писали издания Nugget Newspaper и Prineville Review. По данным этих СМИ, Брайан примкнул к украинским боевикам в июне 2024 года, а уже через несколько недель, в июле того же года, был ликвидирован в ходе артобстрела. Мужчина похоронен в Орегоне.

