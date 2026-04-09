Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США нашли новые могилы ликвидированных на Украине наемников - 09.04.2026, ПРАЙМ
В США нашли новые могилы ликвидированных на Украине наемников
В США нашли новые могилы ликвидированных на Украине наемников - 09.04.2026, ПРАЙМ
В США нашли новые могилы ликвидированных на Украине наемников
РИА Новости нашло в США новые могилы воевавших на стороне киевского режима американских наемников из числа ветеранов Ирака и Афганистана. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T03:33+0300
2026-04-09T03:37+0300
общество
афганистан
ирак
сша
всу
newsweek
cnn
ВАШИНГТОН, 9 апр – ПРАЙМ. РИА Новости нашло в США новые могилы воевавших на стороне киевского режима американских наемников из числа ветеранов Ирака и Афганистана. Один из погибших американцев – Кори Навроцки из штата Пенсильвания. По данным издания Newsweek, мужчина - ветеран морской пехоты с 20-летним стажем, был на боевых задания в Ираке, Афганистане и Кувейте. Навроцки был ликвидирован при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября 2024 года. Как сообщил член палаты представителей штата Пенсильвания Стивен Малагари на заседании органа в июле 2025 года, "Кори погиб при исполнении боевой задачи 27 октября 2024 года в Брянской области России в ходе, как сообщается, разведывательно-диверсионного рейда… в составе ВСУ". Многочисленные СМИ также подтверждают эту информацию. CNN, например, передавало, что наемник был уничтожен в "Брянской области в России". Корреспондент РИА Новости выяснил, что Навроцки похоронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. Уроженец Техаса Эрик Гигглмен, как следует из его некролога, прослужил в американской армии восемь лет (2013-2021), был в двух боевых "командировках" в Афганистане. В апреле 2022 года Гигглмен встал на сторону ВСУ и был убит в ноябре 2025 года в Запорожской области, отмечается в некрологе. Мужчина похоронен в родном штате. Еще один ликвидированный наемник – Круз Майкл Брайан. Мужчина прослужил в нацгвардии штата Орегон 14 лет и также выполнял "боевые задания" в Афганистане и Ираке, писали издания Nugget Newspaper и Prineville Review. По данным этих СМИ, Брайан примкнул к украинским боевикам в июне 2024 года, а уже через несколько недель, в июле того же года, был ликвидирован в ходе артобстрела. Мужчина похоронен в Орегоне.
афганистан
ирак
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , афганистан, ирак, сша, всу, newsweek, cnn
Общество , АФГАНИСТАН, ИРАК, США, ВСУ, Newsweek, CNN
03:33 09.04.2026 (обновлено: 03:37 09.04.2026)
 
В США нашли новые могилы ликвидированных на Украине наемников

РИА Новости нашло в США новые могилы наемников из числа ветеранов Ирака и Афганистана

ВАШИНГТОН, 9 апр – ПРАЙМ. РИА Новости нашло в США новые могилы воевавших на стороне киевского режима американских наемников из числа ветеранов Ирака и Афганистана.
Один из погибших американцев – Кори Навроцки из штата Пенсильвания. По данным издания Newsweek, мужчина - ветеран морской пехоты с 20-летним стажем, был на боевых задания в Ираке, Афганистане и Кувейте.
Навроцки был ликвидирован при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября 2024 года. Как сообщил член палаты представителей штата Пенсильвания Стивен Малагари на заседании органа в июле 2025 года, "Кори погиб при исполнении боевой задачи 27 октября 2024 года в Брянской области России в ходе, как сообщается, разведывательно-диверсионного рейда… в составе ВСУ". Многочисленные СМИ также подтверждают эту информацию. CNN, например, передавало, что наемник был уничтожен в "Брянской области в России".
Корреспондент РИА Новости выяснил, что Навроцки похоронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.
Уроженец Техаса Эрик Гигглмен, как следует из его некролога, прослужил в американской армии восемь лет (2013-2021), был в двух боевых "командировках" в Афганистане. В апреле 2022 года Гигглмен встал на сторону ВСУ и был убит в ноябре 2025 года в Запорожской области, отмечается в некрологе. Мужчина похоронен в родном штате.
Еще один ликвидированный наемник – Круз Майкл Брайан. Мужчина прослужил в нацгвардии штата Орегон 14 лет и также выполнял "боевые задания" в Афганистане и Ираке, писали издания Nugget Newspaper и Prineville Review.
По данным этих СМИ, Брайан примкнул к украинским боевикам в июне 2024 года, а уже через несколько недель, в июле того же года, был ликвидирован в ходе артобстрела. Мужчина похоронен в Орегоне.
 
ОбществоАФГАНИСТАНИРАКСШАВСУNewsweekCNN
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материалов
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
