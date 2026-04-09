СМИ раскрыли, что Трамп скажет Рютте о НАТО

СМИ раскрыли, что Трамп скажет Рютте о НАТО - 09.04.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, что Трамп скажет Рютте о НАТО

По информации из британского источника, президент США Дональд Трамп может на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоится в Вашингтоне,

2026-04-09T04:39+0300

2026-04-09T04:39+0300

2026-04-09T04:40+0300

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. По информации из британского источника, президент США Дональд Трамп может на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоится в Вашингтоне, объявить о намерении отказаться от защиты стран-членов альянса. Это сообщение опубликовала газета Telegraph. "Президент США может дать понять, что он не будет защищать государства-члены, подвергшиеся нападению, что нанесет серьезный удар по самому сердцу альянса", — говорится в материале.Газета считает, что хотя вероятность выхода США из НАТО мала, Трамп может попробовать ослабить этот военный блок, даже учитывая заверения Рютте в преданности. Отмечается, что Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство союзниками, которые, по его мнению, перекладывают свои военные затраты на плечи США. На фоне заявлений президента США о недостаточной эффективности НАТО, генеральный секретарь альянса прибыл в Вашингтон для диалога. В преддверии этой встречи пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о намерении Трампа откровенно обсудить текущие претензии к НАТО. Левитт добавила, что альянс потерпел неудачу в глазах Трампа, не поддержав Соединенные Штаты в их активности против Ирана. Трамп ранее выражал серьезные сомнения по поводу членства США в НАТО после того, как альянс отказался сотрудничать в иранском вопросе, назвав это "несмываемым пятном" на репутации союзников. Он также подчеркнул, что США могут обойтись без поддержки стран НАТО, которые, по его мнению, не хотят оказывать помощь.

мировая экономика, общество , сша, вашингтон, иран, дональд трамп, марк рютте, нато