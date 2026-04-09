"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе - 09.04.2026, ПРАЙМ
"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе
"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе - 09.04.2026, ПРАЙМ
"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе
Лидер фракции демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в социальной сети X выразил мнение, что американцам следует предпринять меры, чтобы остановить | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T07:43+0300
2026-04-09T07:43+0300
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Лидер фракции демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в социальной сети X выразил мнение, что американцам следует предпринять меры, чтобы остановить президента Дональда Трампа ради сохранения мира с Ираном и улучшения внутренней ситуации в США. "А если он (Трамп. — Прим. ред.) возобновит эту войну, мы окажемся в еще худшем положении. Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы навсегда положить конец этой войне", — написал он.По его словам, соперничество с Ираном привело к ухудшению положения Штатов в сравнении с периодом до конфликта с Тегераном. "Трамп — военный болван", — резюмировал сенатор. Резолюция о военных полномочиях — это федеративный закон, принимаемый совместно Палатой представителей и Сенатом США с 7 ноября 1973 года. Он требует от президента консультироваться с Конгрессом в случаях возможного развертывания вооруженных сил за пределами страны. В марте Сенат США отверг резолюцию, которая была направлена на ограничение военных полномочий президента Трампа и предотвращение усиления военной активности с Ираном. Тем временем, в ночь на 8 апреля Дональд Трамп объявил об установлении двухнедельного перемирия с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позднее заявил об открытии Ормузского пролива, который имеет стратегическое значение и через который проходит около 20% мирового экспорта нефтепродуктов.
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , иран, сша, тегеран, аббас аракчи, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, Тегеран, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
07:43 09.04.2026
 
"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе

Сенатор Шумер призвал американцев противостоять Трампу ради сохранения мира

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Лидер фракции демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в социальной сети X выразил мнение, что американцам следует предпринять меры, чтобы остановить президента Дональда Трампа ради сохранения мира с Ираном и улучшения внутренней ситуации в США.
"А если он (Трамп. — Прим. ред.) возобновит эту войну, мы окажемся в еще худшем положении. Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы навсегда положить конец этой войне", — написал он.
По его словам, соперничество с Ираном привело к ухудшению положения Штатов в сравнении с периодом до конфликта с Тегераном.
"Трамп — военный болван", — резюмировал сенатор.
Резолюция о военных полномочиях — это федеративный закон, принимаемый совместно Палатой представителей и Сенатом США с 7 ноября 1973 года.
Он требует от президента консультироваться с Конгрессом в случаях возможного развертывания вооруженных сил за пределами страны.
В марте Сенат США отверг резолюцию, которая была направлена на ограничение военных полномочий президента Трампа и предотвращение усиления военной активности с Ираном.
Тем временем, в ночь на 8 апреля Дональд Трамп объявил об установлении двухнедельного перемирия с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позднее заявил об открытии Ормузского пролива, который имеет стратегическое значение и через который проходит около 20% мирового экспорта нефтепродуктов.
Мировая экономикаОбществоИРАНСШАТегеранАббас АракчиДональд Трамп
 
 
