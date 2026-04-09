https://1prime.ru/20260409/ssha-869024790.html
"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе
"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе - 09.04.2026, ПРАЙМ
"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе
Лидер фракции демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в социальной сети X выразил мнение, что американцам следует предпринять меры, чтобы остановить | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T07:43+0300
2026-04-09T07:43+0300
2026-04-09T07:43+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
тегеран
аббас аракчи
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Лидер фракции демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в социальной сети X выразил мнение, что американцам следует предпринять меры, чтобы остановить президента Дональда Трампа ради сохранения мира с Ираном и улучшения внутренней ситуации в США. "А если он (Трамп. — Прим. ред.) возобновит эту войну, мы окажемся в еще худшем положении. Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы навсегда положить конец этой войне", — написал он.По его словам, соперничество с Ираном привело к ухудшению положения Штатов в сравнении с периодом до конфликта с Тегераном. "Трамп — военный болван", — резюмировал сенатор. Резолюция о военных полномочиях — это федеративный закон, принимаемый совместно Палатой представителей и Сенатом США с 7 ноября 1973 года. Он требует от президента консультироваться с Конгрессом в случаях возможного развертывания вооруженных сил за пределами страны. В марте Сенат США отверг резолюцию, которая была направлена на ограничение военных полномочий президента Трампа и предотвращение усиления военной активности с Ираном. Тем временем, в ночь на 8 апреля Дональд Трамп объявил об установлении двухнедельного перемирия с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позднее заявил об открытии Ормузского пролива, который имеет стратегическое значение и через который проходит около 20% мирового экспорта нефтепродуктов.
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , иран, сша, тегеран, аббас аракчи, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, Тегеран, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе
Сенатор Шумер призвал американцев противостоять Трампу ради сохранения мира