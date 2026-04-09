"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе

2026-04-09T07:43+0300

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Лидер фракции демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в социальной сети X выразил мнение, что американцам следует предпринять меры, чтобы остановить президента Дональда Трампа ради сохранения мира с Ираном и улучшения внутренней ситуации в США. "А если он (Трамп. — Прим. ред.) возобновит эту войну, мы окажемся в еще худшем положении. Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы навсегда положить конец этой войне", — написал он.По его словам, соперничество с Ираном привело к ухудшению положения Штатов в сравнении с периодом до конфликта с Тегераном. "Трамп — военный болван", — резюмировал сенатор. Резолюция о военных полномочиях — это федеративный закон, принимаемый совместно Палатой представителей и Сенатом США с 7 ноября 1973 года. Он требует от президента консультироваться с Конгрессом в случаях возможного развертывания вооруженных сил за пределами страны. В марте Сенат США отверг резолюцию, которая была направлена на ограничение военных полномочий президента Трампа и предотвращение усиления военной активности с Ираном. Тем временем, в ночь на 8 апреля Дональд Трамп объявил об установлении двухнедельного перемирия с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позднее заявил об открытии Ормузского пролива, который имеет стратегическое значение и через который проходит около 20% мирового экспорта нефтепродуктов.

https://1prime.ru/20260409/tramp-869024402.html

https://1prime.ru/20260409/ssha-869022335.html

https://1prime.ru/20260408/tramp-869008727.html

