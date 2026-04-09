Захарова сравнила США с агрессивным должником на мировой арене - 09.04.2026, ПРАЙМ
Захарова сравнила США с агрессивным должником на мировой арене
https://1prime.ru/20260409/ssha-869024790.html
сша
Захарова: США бесконечно демонстрируют агрессию, задолжав миру $39 триллионов

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты бесконечно демонстрируют свою агрессию на фоне того, что должны десятки триллионов долларов всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"США задолжали всему миру 39 триллионов долларов. Этот долг ничем не обеспечен, кроме банки с чернилами, бумаги, печатных станков и бесконечных пузырей. То пузырь с недвижимостью, то сейчас искусственный интеллект превращается в какой-то чудовищный пузырь. И все понимают это. Но клиент бесконечно демонстрирует свою агрессию", - приведены слова Захаровой в публикации в экспертном канале "Мастерской новых медиа" на платформе Max.
Отметку в 39 миллиардов долларов госдолг США впервые в истории превысил в марте, следует из данных американского минфина. Растущие долги стран "Группы семи", в том числе США, создают угрозу финансовых потрясений, предупредил ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе
07:43
 
