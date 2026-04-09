"Новая атака". Ночное заявление Трампа об Иране вызвало панику в США

2026-04-09T16:40+0300

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп пошел на прекращение огня с Ираном только ради перегруппировки своих сил на Ближнем Востоке, такое мнение выразил экс-подполковник США Дэниел Дэвис."Из публикации Трампа в Truth Social этой ночью складывается впечатление, что он согласился на перемирие, чтобы перезарядить оружие на самолетах и кораблях. Это только укрепляет его репутацию человека, обманывающего своих партнеров по переговорам, заставляя их верить, что он честно ведет дипломатию, тогда как на самом деле готовится к новой атаке", — написал он в социальной сети X.По его мнению, иранцы ожидают подвох со стороны Вашингтона и уже приготовили свой ответ.Ночью в четверг Трамп пригрозил расширить масштаб боевых действий при срыве мирного соглашения с Ираном, добавив, что американские военнослужащие, самолеты и корабли останутся на позициях в регионе до выполнения договоренностей с Тегераном.В ночь на среду стороны согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у ИРИ при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли более 250 человек.Тем не менее переговоры Ирана и США в Исламабаде все еще запланированы на 10 апреля.

