Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новая атака". Ночное заявление Трампа об Иране вызвало панику в США - 09.04.2026, ПРАЙМ
"Новая атака". Ночное заявление Трампа об Иране вызвало панику в США
"Новая атака". Ночное заявление Трампа об Иране вызвало панику в США - 09.04.2026, ПРАЙМ
"Новая атака". Ночное заявление Трампа об Иране вызвало панику в США
Американский президент Дональд Трамп пошел на прекращение огня с Ираном только ради перегруппировки своих сил на Ближнем Востоке, такое мнение выразил... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T16:40+0300
2026-04-09T16:40+0300
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп пошел на прекращение огня с Ираном только ради перегруппировки своих сил на Ближнем Востоке, такое мнение выразил экс-подполковник США Дэниел Дэвис."Из публикации Трампа в Truth Social этой ночью складывается впечатление, что он согласился на перемирие, чтобы перезарядить оружие на самолетах и кораблях. Это только укрепляет его репутацию человека, обманывающего своих партнеров по переговорам, заставляя их верить, что он честно ведет дипломатию, тогда как на самом деле готовится к новой атаке", — написал он в социальной сети X.По его мнению, иранцы ожидают подвох со стороны Вашингтона и уже приготовили свой ответ.Ночью в четверг Трамп пригрозил расширить масштаб боевых действий при срыве мирного соглашения с Ираном, добавив, что американские военнослужащие, самолеты и корабли останутся на позициях в регионе до выполнения договоренностей с Тегераном.В ночь на среду стороны согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у ИРИ при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли более 250 человек.Тем не менее переговоры Ирана и США в Исламабаде все еще запланированы на 10 апреля.
иран
сша
вашингтон
мировая экономика, иран, сша, пит хегсет, вашингтон, дональд трамп, общество
Мировая экономика, ИРАН, США, Пит Хегсет, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Общество
16:40 09.04.2026
 
"Новая атака". Ночное заявление Трампа об Иране вызвало панику в США

Дэвис: Трамп пошел на перемирие с Ираном только ради перегруппировки сил

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп пошел на прекращение огня с Ираном только ради перегруппировки своих сил на Ближнем Востоке, такое мнение выразил экс-подполковник США Дэниел Дэвис.
"Из публикации Трампа в Truth Social этой ночью складывается впечатление, что он согласился на перемирие, чтобы перезарядить оружие на самолетах и кораблях. Это только укрепляет его репутацию человека, обманывающего своих партнеров по переговорам, заставляя их верить, что он честно ведет дипломатию, тогда как на самом деле готовится к новой атаке", — написал он в социальной сети X.
По его мнению, иранцы ожидают подвох со стороны Вашингтона и уже приготовили свой ответ.
Ночью в четверг Трамп пригрозил расширить масштаб боевых действий при срыве мирного соглашения с Ираном, добавив, что американские военнослужащие, самолеты и корабли останутся на позициях в регионе до выполнения договоренностей с Тегераном.
В ночь на среду стороны согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".
К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у ИРИ при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли более 250 человек.
Тем не менее переговоры Ирана и США в Исламабаде все еще запланированы на 10 апреля.
Мировая экономикаИРАНСШАПит ХегсетВАШИНГТОНДональд ТрампОбщество
 
 
